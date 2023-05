Plano Amazônia anuncia edital para alavancar startups com foco em bioeconomia

As inscrições para o primeiro programa de 2023 da Jornada Amazônia, o Sinapse, iniciativa que investe e capacita startups com foco em bioeconomia, foram abertas. O programa, coordenado e executado pela Fundação CERTI, conta com coparticipação e investimentos do Bradesco, Fundo Vale, Itaú-Unibanco e Santander, enquadrando-se no Plano Amazônia, aliança entre os três bancos, e no Programa de Bioeconomia do Fundo Vale. O propósito é atuar na base da geração de conhecimento, fortalecendo a cultura de inovação e empreendedorismo. Além disso, pretende incentivar a ideação de novas soluções, que consideram oportunidades locais, demandas de mercado e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental da floresta amazônica.

O projeto Sinapse vai destinar R$ 70 mil a startups que gerem economia com a floresta em pé. Durante seis meses, as empresas pré-incubadas receberão suporte tecnológico, empresarial, de negócio e gestão, por meio de capacitações online, workshops virtuais e presenciais, orientações e acompanhamento a partir de avaliações considerando seis eixos: Produto, Mercado, Impacto, Equipe, Gestão e Capital.

Para participar, os interessados devem ter mais de 18 anos e constituir uma empresa (CNPJ) com sede em um dos municípios pertencentes à Amazônia Legal, como Pessoa Física, Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) . No total, serão escolhidas 200 startups que passarão por três edições do Sinapse. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho pela página do programa: https://sinapse.jornadaamazonia.org.br.

“Procuramos jovens talentos para despertá-los para o empreendedorismo. A Jornada Amazônia é um motor de inovação que visa promover negócios sustentáveis que respondam às demandas tecnológicas, necessidades e oportunidades em diversos setores. Dessa forma, vamos ampliar a quantidade e qualidade de empreendimentos promotores de inovação na Amazônia Legal”, destaca Marcos Da-Ré, diretor de Economia Verde da Fundação CERTI.

O Programa Sinapse oferecerá aos empreendedores rodadas de reuniões para analisar a evolução técnica da empresa ao longo da pré-incubação; acompanhamento físico-financeiro para verificar a adequação dos recursos financeiros solicitados e utilizados (não se configura como prestação de conta); workshops “mão na massa” para tirar ideia do papel e transformá-la em uma empresa; promover conexões para aproximá-la do mercado, investidores e fontes de fomento. Ao fim do período de pré-incubação, será realizada uma Feira de Negócios ou Demoday, que tem por objetivo promover conexões entre empreendedores, parceiros, potenciais clientes e investidores focados em startups sustentáveis e compatíveis com a floresta em pé.

Sobre a Jornada Amazônia

A Plataforma de Inovação em Negócios da Bioeconomia, realizada pelo Bradesco, Fundo Vale, Itaú-Unibanco e Santander, integra a iniciativa Jornada Amazônia, coordenada e executada pela Fundação CERTI. Tem como tese estimular um ecossistema pujante de negócios inovadores e escaláveis da bioeconomia na Amazônia, de forma a promover a competitividade da floresta em pé, tanto conservada como restaurada. Até 2025 pretende contribuir para a mobilização de mais de 20.000 talentos empreendedores no país e promover a criação de 200 startups de impacto na região amazônica, capacitando e financiando, ainda, as startups com soluções mais promissoras.

*Com informações da assessoria