PIX: saiba o que muda com as novas regras para limites em transações

Começam a valer as alterações nas regras sobre limites de valor para transações feitas via Pix. O Banco Central anunciou as mudanças na última quinta-feira (1º).

Como é

Os bancos são obrigados a fornecer limites por transação e por período (por exemplo, movimentar apenas R$ 1 mil por dia).

Pedido de redução de limite ocorre imediatamente, mas aumentos levam entre 24h e 48h para serem efetivados.

Período noturno (quando os clientes podem solicitar limite menor para se blindar de criminosos) abrange o horário entre 20h e 6h.

Limite do Pix Saque de R$ 500 por dia e Pix Troco de R$ 100 por noite.

O que muda

Limite por valor da transação será opcional (quem tem um limite diário de R$ 3 mil, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação).

As regras sobre as alterações de limites continuarão as mesmas.

Horário do período noturno poderá ser mudado para 22h até 6h.

Limite do Pix Saque de R$ 3 mil por dia e Pix Troco de R$ 1 mil noite.

*Com Metrópoles