Pix já representa 20% do total de pagamentos de dívidas, mostra pesquisa da Serasa

Aumentou em 40% em março o número de acordos fechados pela modalidade de pagamento instantânea, reduzindo espaços dos tradicionais boletos

Tão usado na hora de fazer compras, o Pix tem conquistado os brasileiros também no pagamento de dívidas. Levantamento da plataforma de renegociação de dívidas Serasa Limpa Nome mostra a tendência de crescimento no volume de acordos fechados por Pix. Desde que a modalidade de pagamento instantânea foi integrada ao ecossistema da empresa, em março de 2022, o volume de acordos negociados por essa forma de pagamento já soma mais de 3.3 milhões, facilitando a vida de mais de 2,4 milhões de brasileiros.

Dados relativos a março revelam que o Pix já representa 20% do total de pagamentos, mordendo uma fatia considerável dos tradicionais boletos bancários, documento que virou sinônimo de dívida. Em novembro do ano passado, quando a Serasa realizou um Feirão Limpa Nome, o volume de Pix representava 6% do total de acordos. Em dezembro o número subiu para 18%. Março registrou um crescimento de 40% nos acordos fechados por Pix em relação ao mês anterior.

“O crescimento expressivo não apenas confirma a preferência dos brasileiros pelo Pix como mostrar a urgência pelo acesso ao crédito no país”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Ao fazer o pagamento dos acordos por Pix, os consumidores têm a baixa da negativação instantânea. “Com as dívidas quitadas, é possível solicitar o ‘Extrato Serasa’, comprovando que não têm mais débitos pendentes no cadastro da empresa”, reforça Aline Maciel. O Extrato Serasa pode ser acessado no site e no aplicativo da empresa.

Feirão Limpa Nome impulsionou o Pix

Em março, na edição extraordinária do Feirão Serasa Limpa Nome, a média de acordos fechados por dia com pagamento por Pix aumentou 67% em relação à média diária da edição de novembro de 2022 do Feirão. Ao todo, foram 888.325 acordos pagos por Pix nesta última edição. “O Pix está possibilitando que os brasileiros tenham seu nome limpo na hora e permitindo novamente o acesso ao crédito, o que representa um respiro na saúde financeira”, diz Aline.

Com descontos que chegaram a 99% e ofertas disponíveis de mais de 500 empresas, com recorde de participação, o Feirão Serasa Limpa Nome de março concedeu R$ 13.1 bilhões em descontos em 4.4 milhões de acordos fechados, beneficiando mais de 2.6 milhões de brasileiros.

Com informações da assessoria