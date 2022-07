Pirarucu de manejo sustentável do Médio Juruá será vendido na Assinpa, nesta quinta-feira

O pirarucu de manejo sustentável da marca coletiva “Gosto da Amazônia” será comercializado nesta quinta-feira (21/7), das 11h às 19h, pela Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), na feira que faz parte da XVIII Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico.

O evento está sendo organizado pela Comissão de Produção Orgânica do Amazonas (CPOrg AM) e será realizado na Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Assinpa), localizada na Avenida da Lua, s/nº, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, e é aberto ao público em geral.

Além de pirarucu, a Asproc venderá farinha e açaí do Médio Juruá. Já os membros da Rede Maniva de Agroecologia (Rema) ofertarão produtos como legumes, frutas regionais, verduras, mel, entre outros. A feira também terá um espaço de comercialização de artesanatos, exposição de projetos e a participação de instituições parceiras que atuam no fortalecimento da produção orgânica e agroecológica no estado.

Comunidades

O pirarucu do Gosto da Amazônia é resultado das ações de manejo sustentável realizadas por comunidades tradicionais e povos indígenas do Médio Juruá, e outras regiões do interior do Amazonas. Seu beneficiamento é feito em estabelecimentos com serviços de inspeção sanitária oficial e a venda beneficiará mais de 250 famílias extrativistas.

O manejo do pirarucu é uma atividade ímpar quando se ressalta o desenvolvimento sustentável da Amazônia, pois garante a proteção do meio ambiente, a geração de renda, a segurança alimentar e o empoderamento das comunidades extrativistas.

“Essa feira é muito importante para fortalecer a cadeia do pirarucu, uma vez que estaremos dialogando com o público sobre os impactos positivos dessa atividade, enquanto comercializamos um produto de alta qualidade e sabor. Não percam a oportunidade de ir à feira e conhecer nosso estande para apoiar essa atividade que traz tantos benefícios para as famílias extrativistas, que ajuda na conservação da biodiversidade e ainda tem valores justos”, diz Jéssica Souza, analista socioambiental do Memorial Chico Mendes, que presta assessoria técnica à Asproc e faz parte da Comissão Organizadora do evento.

Agroecológicos

O objetivo da Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico é proporcionar à população alimentos agroecológicos e orgânicos, frescos, saudáveis e sustentáveis. Além disso, o evento oferece atrações musicais, degustação de produtos, trocas de saberes entre os participantes, sorteios de brindes e muito mais.

