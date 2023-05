Piqué entra na Justiça para pedir menos tempo com os filhos

Gerard Piqué se envolveu em mais uma polêmica durante seu midiático divórcio com a cantora Shakira.

Segundo o programa de TV Mamarazzis, o ex-jogador do Barcelona teria solicitado à Justiça que tivesse menos tempos com os filhos. O motivo seria a mudança de Shakira com Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, para Miami, nos Estados Unidos.

O ex-jogador, que tem direito a dez dias com os meninos, mora e tem compromissos profissionais na Espanha e teria alegado que não tem disponibilidade de passar todo esse tempo em outro país.

Com isso, Piqué teria solicitado que a visita seja reduzida para 5 ou 6 dias por mês. Na última quinta-feira o ex-Barça foi visto desembarcando em Miami para a primeira visita aos filhos desde que a ex-mulher se mudou para o país.

No início de abril, Shakira anunciou que estava se mudando de Barcelona, na Espanha, para Miami, nos Estados Unidos, acompanhada dos filhos. De acordo com o jornal espanhol “La Vanguardia”, Piqué ficou bastante irritado com a decisão da ex-esposa. Segundo o periódico, o espanhol considerou a escolha “unilateral e precipitada”.

Os dois ficaram casados por uma década e o relacionamento terminou mal após notícias de que o ex-jogador estaria traindo a cantora, que fez uma música sobre a situação, que viralizou no mundo todo. Em live com o streamer e jornalista Gerard Romero, o ex-zagueiro Piqué foi questionado sobre as músicas lançadas por Shakira com indiretas ao fim do relacionamento entre os dois.

O espanhol não quis comentar detalhes sobre a relação com a colombiana, mas fez um desabafo sobre os julgamentos recebidos nas redes sociais após a repercussão da separação do antigo casal.

“Não quero entrar (nesse assunto), porque é um tema pessoal. Mas não pensamos na consequência que as coisas podem ter em nível mental. Não pensamos na outra pessoa. O que tem que acontecer? Alguém cometer suicídio? De verdade, estou decepcionado com o que é a sociedade civil”, desabafou.

FONTE: R7