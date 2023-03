Pioneira no comando de barco turístico, capitã revela o amor pelos rios do Amazonas

Claudia Amorim é a primeira mulher a comandar uma embarcação na cooperativa que opera na Marina do Davi

Capitã pelos rios do Amazonas, Claudia Amorim, relata o amor pelo serviço que leva turistas aos encantos da Amazônia diariamente. Neste mês das mulheres, Claudia considera uma honra ser a primeira capitã a operar embarcações na cooperativa localizada na Marina do Davi, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Natural de Tapauá (distante 449 quilômetros de Manaus), Claudia conta que comandar uma embarcação sempre foi um sonho. Segundo ela, o primeiro contato aconteceu ainda criança, quando usava uma canoa para brincar e se locomover com os irmãos.

“Por eu ser a primeira mulher a trabalhar na cooperativa da Acamdaf (Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi), para mim é uma honra, tenho todo o carinho dos colegas cooperados”, afirmou a comandante.

Determinada, Claudia disse que não descansou até realizar o seu objetivo. “Quando a gente veio para Manaus, meu esposo veio ser comandante de lancha, aí ele tirou a carteira dele. Eu disse a ele: vou conseguir tirar a minha também e nós dois vamos ser comandantes de embarcação. Botei na minha cabeça e consegui”, relembrou.

Desde 2015, ela assume a profissão de forma legalizada e transporta turistas do Brasil e do mundo para conhecer diversos atrativos turísticos, dos quais ela destaca os preferidos: Encontro das Águas, praia do Tupé, Museu do Seringal e o lago do Janauari.

“Para mim é um prazer tratar as pessoas com carinho, os nossos passageiros, os nossos turistas é o primeiro foco do nosso trabalho”, disse.

Instalada na Marina do Davi, no final da estrada da Ponta Negra, a Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf) presta serviços de transporte, inclusive turísticos, para visitantes locais, nacionais e internacionais.

Entre os destinos atendidos estão praias, comunidades ribeirinhas e o Museu do Seringal. O serviço recebe o selo do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, pela Amazonastur. Para outras informações sobre as rotas turísticas: (92) 3658-6159 ou 99473-7977.

Mês da Mulher

Neste mês de março, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) está promovendo uma série de publicações nas redes sociais da @amazonastur nomeada “Turismanas”. A homenagem conta as histórias de empreendedoras e trabalhadoras amazonenses que se destacam no setor turístico.

