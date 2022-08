PGR acolhe ação de Daniela Mercury contra Eduardo Bolsonaro por vídeo adulterado

Em abril deste ano, o filho de Jair Bolsonaro (PL) publicou vídeo em que a voz da cantora era adulterada ao dizer que Jesus Cristo era gay

Após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) acolheu nesta semana, a ação por difamação que a cantora Daniela Mercury move contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Caso agora está em análise. Em abril deste ano, o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou vídeo em que a voz da cantora era adulterada ao dizer que Jesus Cristo era gay. Segundo o jornalista Anselmo Gois, que deu a informação com exclusividade, “Caberá a Augusto Aras ou algum subprocurador da República – algo mais provável – opinar sobre a reclamação da artista, que acusa o deputado de difamação.”.

No vídeo editado, que já foi deletado da página de Twitter do deputado, Daniela parece falar que Jesus Cristo era “gay, muito gay, muito bicha, muito viado, sim”. Na legenda, Eduardo comenta: “Cuidado! Cenas fortes. Efeitos colaterais da abstinência de Lei Rouanet. A que ponto a pessoa contaminada chega. Deus, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que falam”.

A edição utilizou trechos em que Daniela comentava a censura sobre o espetáculo “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, interpretado pela atriz trans Renata Carvalho.

Na época a cantora ficou indignada com a “má-fé, a maldade e a desonestidade do uso de um vídeo adulterado”. “Estou pedindo indenização na Justiça pelos graves danos que isso me causa pessoalmente. Também me repugnam a deterioração do debate público, a fraude e o uso da mentira para promover uma ideia, qualquer que seja”, afirmou.

Não é civilizado, e é covarde

Daniela disse ainda que o “vídeo foi fraudado para parecer que eu estava sendo desrespeitosa com os cristãos” e que as fake news são “o novo jeitinho” de se levar vantagem.

“O objetivo de quem usa fake news é levar vantagem promovendo a desgraça alheia. É o novo jeitinho. Precisamos reagir com a verdade, com a elevação do debate público, com o diálogo entre quem pensa diferente. Tenho certeza de que esse vídeo prejudica minha carreira, gera ataques contra mim e grandes prejuízos financeiros. O vídeo foi fraudado para parecer que eu estava sendo desrespeitosa com os cristãos. Nas eleições passadas fui vítima de vários vídeos criminosos como esse. Não quero que isso aconteça de novo”, disse na época.

Com informações do Terra