PGE-AM divulga lista de inscrições confirmadas para o Estágio em Direito

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), divulgou, nesta terça-feira (09/05), a relação com as inscrições confirmadas para o XXXIX Processo Seletivo para Estágio em Direito do órgão. Os interessados podem acessar a lista no site da PGE (www.pge.am.gov.br), na aba do Cejur.

Serão ofertadas 10 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A prova será aplicada no dia 21 de maio, em local ainda a ser comunicado aos candidatos. A jornada de estágio é de quatro horas diárias, presenciais, preferencialmente no turno matutino.

Além da bolsa no valor de R$ 868, os estagiários recebem auxílio-transporte no valor de R$ 167,20 e seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei n. 11.788/2008.

Informações complementares acerca da inscrição podem ser obtidas pelo e-mail do Cejur da PGE-AM: selecao.cejur@gmail.com. O edital do Processo Seletivo também está disponível no site da PGE-AM.

