PF investiga se Anderson Torres interferiu nas eleições durante viagem à Bahia

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres está sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de interferir nas eleições de 2022. Segundo reportagens do G1 e do O Globo, Torres viajou para a Bahia às vésperas do segundo turno, alegando reforçar a segurança contra crimes eleitorais, mas teria tentado impedir os eleitores de votar no candidato Lula, que venceu o pleito.

A PF encontrou na casa do ex-ministro uma minuta de um decreto para instaurar um estado de defesa no TSE e mudar o resultado das eleições, medida considerada inconstitucional e antidemocrática. Torres nega as acusações e diz que respeita a democracia brasileira.