PF faz buscas na casa de Bolsonaro e prende Mauro Cid em operação contra dados falsos

Agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão, mas deve prestar depoimento ainda hoje sobre dados falsos da vacina contra Covid

A operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das “milícias digitais” que já tramita no Supremo Tribunal Federal.

Até as 6h20 (horário de Manaus), policiais seguiam no condomínio onde o ex-presidente mora desde que voltou ao Brasil, em março.

“Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos poderes públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de Covid”, diz a Polícia Federal.

A TV Globo e a GloboNews apuraram que teriam sido forjados os certificados de vacinação:

• do hoje ex-presidente Jair Bolsonaro;

• da filha de Bolsonaro, Laura Bolsonaro, hoje com 12 anos;

• do ex-ajudante de ordens Mauro Cid Barbosa, da mulher e da filha dele;

• do deputado federal Guttemberg Reis de Oliveira (MDB-RJ).

Até as 7h, todas as prisões já tinham sido cumpridas. A lista de alvos inclui ainda o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro – ambos, seguranças próximos de Bolsonaro e que atuaram na proteção dele durante o mandato presidencial.

Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro.

Segundo a PF, as condutas investigadas podem configurar, em tese, crimes como:

• infração de medida sanitária preventiva;

• associação criminosa;

• inserção de dados falsos em sistemas de informação;

• corrupção de menores.

Investigação

A inclusão dos dados falsos aconteceu entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado. As pessoas beneficiadas conseguiram emitir certificados de vacinação e usar para burlar restrições sanitárias impostas pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, segundo os investigadores.

A Polícia Federal afirma que o objetivo do grupo seria “manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas” e “sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19”.

Com informações do g1-DF