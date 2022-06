PF confirma identificação dos restos mortais de Bruno Pereira

A Polícia Federal (PF) confirmou neste sábado (18) que parte dos restos mortais encontrados na região do Vale do Javari, na Amazônia, são do indigenista Bruno Pereira. A confirmação ocorreu após a realização do exame da arcada dentária do brasileiro.

Na última sexta-feira (17), a instituição já havia confirmado ter encontrado restos mortais do jornalista britânico Dom Phillips, através de exames das impressões digitais. As identificações foram realizadas pelo Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília.

Em nota divulgada nesta manhã, a PF informou que tanto Dom Phillips quanto Bruno Pereira foram baleados. O britânico foi atingido no tórax, enquanto o brasileiro foi baleado no tórax e também na cabeça.

“O exame médico-legal, realizado pelos peritos da PF, indica que a morte do Sr. Dom Phillips foi causada por traumatismo toracoabdominal por disparo de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, ocasionando lesões principalmente sediadas na região abdominal e torácica (1 tiro)”, diz o comunicado.

“A morte do Sr. Bruno Pereira foi causada por traumatismo toracoabdominal e craniano por disparos de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, que ocasionaram lesões sediadas no tórax/abdômen (2 tiros) e face/crânio (1 tiro)”, acrescenta a PF.

Por fim, a instituição informa que os trabalhos dos próximos dias serão concentrados na “identificação completa dos remanescentes e compreensão da dinâmica dos eventos”.

Um terceiro suspeito de ter participado dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips foi preso na manhã deste sábado (18) no município de Atalaia do Norte, no Amazonas. Na última quarta-feira (15), Amarildo Oliveira confessou o crime à Polícia Federal.

