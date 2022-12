Pesquisão: 88% dos jogadores topam estrangeiro na seleção brasileira; Abel é favorito

Entre os jogadores que atuam no Brasil não há resistência sobre um estrangeiro treinar a seleção brasileira.

88% dos atletas ouvidos pelo Pesquisão do UOL dizem que o sucessor de Tite pode, sim, ser de outra nacionalidade.

• O português Abel Ferreira é o favorito dos boleiros, com 30% dos votos.

• Depois dele aparecem o espanhol Pep Guardiola, e os brasileiros Fernando Diniz e Dorival Jr.

• Os outros dois técnicos citados foram os brasileiros Antonio Carlos Zago e Renato Gaúcho (veja no gráfico mais abaixo).

Abel foi campeão três vezes neste ano: ganhou com o Palmeiras o Paulistão, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão.

Foi o ano mais vencedor de Abel no Brasil, em número de títulos. Em 2020, ele já havia ganhado duas taças (Copa do Brasil e Libertadores), e em 2021, uma (novamente a Libertadores).

O Pesquisão também elegeu:

• Vinícius Jr. como o melhor jogador brasileiro do ano;

• Gustavo Scarpa como melhor jogador do Brasileirão;

• Palmeiras como melhor time do Brasil;

• Abel Ferreira o melhor treinador do Brasil, e Lisca o pior.

O que é o Pesquisão do UOL

O Pesquisão 2023 do UOL foi respondido de forma anônima por 26 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 22 de dezembro.

Com informações do Uol