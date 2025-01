O governador Wilson Lima anunciou que, a partir de março de 2025, as bolsas pagas a pesquisadores, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), serão reajustadas em percentuais que variam de 4% a 50%. O aumento no valor das bolsas, anunciado na sexta-feira (24), vai beneficiar estudantes da educação básica, graduação, mestrado e doutorado, além de cientistas que desenvolvem projetos de pesquisa e de inovação tecnológica no estado.

O aumento no valor das bolsas foi aprovado pelo Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por unanimidade. Esse reajuste vai beneficiará 98% dos bolsistas da Fapeam. A decisão foi tomada durante reunião, no dia 24 de janeiro, na sede da Fapeam, localizada no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus. Além do reajuste, o Conselho também aprovou a implementação de uma política de atualização bienal dos valores das bolsas, que será realizada de acordo com a disponibilidade orçamentária da Fundação.

A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho Superior da Fapeam e titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, com participação dos membros do Conselho Superior: Hedinaldo Narciso Lima, Vânia Maria Thaumaturgo Siqueira Capela, Gisélle Vilela Lins Maranhão, Léo Fernando Castelhano Bruno, Sérgio Duvoisin Júnior, Marcus Vinicius de Farias Guerra, Fabiane Maia Garcia, Everton Rabelo Cordeiro e Beatriz Ronchi Telles. Além da diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, da diretora técnico-científica, Márcia Irene Mavignier, e da diretora administrativa-financeiro, Karen Vilany dos Santos Gonçalves.

Durante a reunião, os membros do Conselho destacaram a importância das bolsas de pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico, além da formação de profissionais qualificados no Estado.

Um parecer técnico com mais de 400 páginas, que detalha todos os reajustes e valores pagos aos bolsistas, ao longo dos 22 anos de existência da Fapeam, fundamentou para a análise dos membros do conselho. Outro tema debatido pelo conselho durante a reunião foi a necessidade de criar políticas e editais específicos para atrair mais doutores para o estado.

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, destacou que a Fundação elaborou uma proposta de política institucional e bienal para valorização das modalidades de bolsas concedidas pela Fapeam, além de sugerir a criação de novas modalidades de bolsa voltadas para a área de extensão.

Na oportunidade, ela reforçou que, desde 2019, o Governador Wilson Lima reposicionou a área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como estratégica e prioritária para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do estado.

“Temos trabalhado com muito planejamento, seguindo alguns marcos regulatórios, alinhados ao Plano Plurianual do Governo do Amazonas, aos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis (ODS), diagnósticos e interlocução com os pesquisadores e instituições de ensino e pesquisa”, disse Márcia Perales, acrescentando que também são levadas em consideração as necessidades do estado e suas peculiaridades.

O presidente do Conselho e secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, destacou que esta é uma medida que promete trazer mais previsibilidade, motivar os pesquisadores, tornar a carreira científica mais atrativa para jovens talentos e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico.

“Muito importante a decisão do Conselho Superior da Fapeam, que estabeleceu um critério para o reajuste das bolsas. Antes, não havia critério; agora, há, e esse reajuste, decidido coletivamente, será realizado de dois em dois anos. Foi elaborada uma nova tabela: uns valores aumentaram mais, outros meno. Isso é importante porque dá um incentivo a mais a esses bolsistas, que são o nosso futuro”, declarou.

A importância do reajuste das bolsas para difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) ajuda na qualificação dos bolsistas, principalmente para os novos mestres e doutores, que são mais de 2,3 mil mestres e doutores, entre 2019 e 2024.

“Muitas dessas pessoas altamente qualificadas s mestres estão na educação básica, no comércio, na indústria e são empreendedores. Os profissionais querem se qualificar para fazer a diferença onde trabalham”, ressaltou a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales.

Para o pesquisador Luis André Morais Mariúba, da Fiocruz, o anúncio do aumento das bolsas e da nova política de reajuste deixou todos, professores e alunos, entusiasmados com a valorização dos seus trabalhos.

“Estamos muito satisfeitos com o anúncio do aumento das bolsas. Os alunos do meu grupo ficaram super felizes com a notícia. A gente também ficou bem feliz. Eu vejo que é uma valorização bem grande aqui no Estado. Aumentar o valor das bolsas mostra que realmente há esse interesse do Estado”, disse.

Para a professora do Programa Ciência na Escola, Geysa Maquiné Batalha, o reajuste é mais um incentivo para que os pesquisadores possam seguir com as suas pesquisas, além de ser um meio que ajuda muitos estudantes.

“Os estudantes às vezes passam por situações que não são tão boas nas suas vidas e esse dinheiro ajuda eles a pesquisarem, a estudarem e terem um ganho”, explicou.

Sobre o Conselho Superior

Entre as atividades do Conselho Superior da Fapeam estão a de aprovar o Regimento Interno e respectivas alterações; definir a política geral da Fapeam, tendo em vista seus objetivos; deliberar sobre o plano de ação e o orçamento anual da Fundação, assim como sobre as eventuais modificações destes, entre outras.