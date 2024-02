Um estudo publicado na revista científica Science revelou uma correlação entre as mudanças climáticas e as pandemias do Império Romano. Realizado por pesquisadores do Camdbug – Centro de Ciências Ambientais Marinhas e do Departamento de Geociências da Universidade de Bremen, em colaboração com a Universidade de Oklahoma, nos EUA, o estudo estabelece uma ligação entre as variações de temperatura e precipitação e a ocorrência de pandemias.

Os pesquisadores reconstruíram as temperaturas e a precipitação para o período de 200 AC a 600 DC, com uma resolução de três anos. Isso significa que dois pontos de dados cobrem um período de três anos – uma resolução extremamente alta para pesquisadores paleoclimáticos.

O período se estende desde o chamado Ótimo Climático Romano até a Pequena Idade do Gelo da Antiguidade Tardia. Este período também inclui três grandes pandemias conhecidas a partir de registros de historiadores: a Peste Antonina (por volta de 165 a 180 DC), a Peste Cipriana (por volta de 251 a 266) e a Peste Justiniana (por volta de 540).

Cada uma dessas pandemias seguiu-se a uma mudança no clima: a Peste Antonina ocorreu durante um período de frio que se seguiu a várias décadas de arrefecimento e seca. A peste cipriota coincidiu com uma segunda fase de forte resfriamento.

A Peste Justiniana seguiu-se a um esfriamento extremo no século VI. “Sempre houve um paralelo”, explica a primeira autora, Prof. Karin Zonneveld do Camdbug e do Departamento de Geociências da Universidade de Bremen. “Uma fase de mudança climática foi seguida por um surto pandêmico”.

Zonneveld e seus colegas usaram os chamados dinoflagelados para reconstruir padrões anteriores de temperatura e precipitação. Esses organismos unicelulares vivem na parte superior do oceano iluminada pelo Sol e formam cistos que são depositados como fósseis no fundo do oceano.

Os dinoflagelados têm preferências diferentes pelo seu ambiente, alguns vivendo apenas em águas mais frias e outros apenas em águas mais quentes. Alguns preferem águas com muitos nutrientes, enquanto outros só conseguem viver em águas muito limpas e pobres em nutrientes, explica Zonneveld. “Se as condições nas águas superficiais mudam, a composição das espécies de cistos que se acumulam no fundo do mar também muda”. Isso cria um arquivo de altíssima resolução que remonta mais longe do que, por exemplo, os anéis de árvores nesta região.

Karin Zonneveld e seus colegas colheram amostras de um núcleo originário do Golfo de Taranto. Vulcões entram em erupção regularmente no sul da Itália – o exemplo mais proeminente é a erupção do Monte Vesúvio em 79 DC, que destruiu Pompéia.

As cinzas emitidas sobem para a atmosfera, escorrem para a água e depois afundam no fundo do mar. Ali forma uma fina camada de cinzas, conhecida como criptotefra.

“A cinza vulcânica contém muitas pequenas partículas de vidro que podem ser facilmente vistas com um microscópio polarizador”, explica Karin Zonneveld. “A composição elementar das partículas de vidro nas cinzas de cada vulcão é única e pode até ser diferente para erupções individuais do mesmo vulcão. Com a ajuda de pequenas agulhas, conseguimos selecionar pedaços individuais de vidro e analisar a sua composição elementar em colaboração com o vulcanologista de Bremen, Andreas Klügel”.

Desta forma, os depósitos poderiam ser precisamente ligados às erupções vulcânicas do Vesúvio e aos vulcões da ilha de Lipari, dos quais se conhecia a época das erupções. Isso permitiu uma datação exata dos sedimentos centrais.

Para a peça que faltava no quebra-cabeça, uma coincidência reuniu Zonneveld com seu coautor, o historiador Prof. Kyle Harper, da Universidade de Oklahoma (EUA). Ele também suspeitava há muito tempo de uma ligação causal entre o clima e as pandemias. Juntos, eles conseguiram datar e comparar com precisão os dados climáticos, bem como as análises de partículas de vidro, com eventos históricos.

Os pesquisadores concluem que o stress relacionado com o clima pode desencadear uma pandemia ou intensificar surtos de doenças – por exemplo, porque os alimentos são escassos e as pessoas tornam-se mais suscetíveis a doenças.

Harper e Zonneveld concordam que isto poderá conter informações importantes para o futuro: “É verdade que temos neste momento uma sociedade completamente diferente da dos tempos antigos, principalmente por causa da ciência moderna e de tudo o que a acompanha – teoria dos germes, antibióticos, vacinas, água limpa. Mas também existem paralelos. Tal como na época romana.

Com informações do e-cycle