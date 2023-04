Permissionários de Executivos têm autorização provisória para prestar serviços em Manaus

A Prefeitura de Manaus concedeu hoje (15), a autorização provisória para a prestação de serviços por 105 permissionários do modal Executivo, na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

A autorização foi concedida pela prefeitura após etapas de vistorias e análise documental dos micro-ônibus que oferecem esse serviço na capital.

Um dos coordenadores dos trabalhos, representante do jurídico do IMMU, Igor Nogueira Viana Mota, destacou que a assinatura dos contratos trará mais transparência aos serviços prestados. “Esse serviço é essencial para melhoria da qualidade do transporte Executivo, e é o resultado de esforço realizado tanto pelo prefeito de Manaus, David Almeida, quanto pelo nosso diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins. Os usuários do serviço e os permissionários só têm a ganhar”, frisou.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a autorização concedida aos permissionários é um investimento da prefeitura até que seja realizada a licitação de um novo modal que vai substituir os Alternativos e Executivos.

“A ação visa organizar os modais para implantação de um novo sistema de transporte mais seguro e moderno. E estamos empenhados em concluir esse processo, porque já estamos preparando as categorias para um novo momento desses profissionais, que prestarão um melhor serviço aos usuários a partir do modal Complementar, que vai trazer segurança, conforto e comodidade aos passageiros”, disse o diretor-presidente.

“É um sentimento de reconhecimento pelos serviços prestados, esperamos muito pelo contrato e é muito bem-vindo, porque podemos trabalhar com mais tranquilidade”, disse o presidente da Federação de Transporte do Estado do Amazonas (Fecootram), Roberto Barbosa Albuquerque Costa, após a assinatura da autorização provisória para continuidade dos serviços de transporte Executivo na cidade de Manaus.

Com informações do IMMU