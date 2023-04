‘Perguntei se estava gostando e ela disse que sim’, diz Daniel Alves em novo depoimento

Preso desde janeiro na Espanha acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona, Daniel Alves afirmou em seu último depoimento que perguntou à vítima se ela estava gostando da relação sexual.

Desde que foi preso, o jogador já deu diversas versões sobre o caso, primeiro negando ter tido qualquer relação com a mulher, depois admitindo apenas o sexo oral. Neste último depoimento, realizado no dia 17 de abril a pedido do próprio Daniel, o jogador admitiu à Justiça que houve penetração na vítima, mas alegou que a relação foi consensual.

A rádio espanhola Cadena SER vazou detalhes do que Daniel disse neste depoimento. O jogador afirmou que a jovem que o acusa de estupro e sua prima foram ao seu camarote privado convidadas por um garçom da boate.

“Aquelas meninas vieram ao nosso camarote privado, mas nós não insistimos, nem o garçom para elas”, alegou Daniel, que disse ter convidado a vítima para ir até o banheiro. “Ela disse que sim, que não havia problema. Eu disse a ela que iria primeiro e que a esperaria lá dentro”, declarou.

O jogador ainda disse que, no banheiro, os dois se beijaram e fizeram sexo, e que ele teria perguntado se ela estava gostando da situação, enquanto ela fazia sexo oral nele. “Perguntei duas vezes se ela estava gostando e ela disse que sim”, disse Daniel.

“Fui simplesmente cúmplice do desejo que ela tinha ou dos que eu tinha”, declarou o jogador.

Daniel ainda negou que tenha visto a mulher quando saiu da boate. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o jogador passando por ela para sair do local, enquanto ela chorava. A defesa da vítima argumenta que é estranho uma pessoa ver alguém com quem supostamente acabou de ter uma relação sexual consensual chorando e sequer abordar a pessoa para saber o que ocorreu.

No último depoimento, Daniel disse que não viu a mulher. “Se eu a tivesse visto na saída, eu a teria parado para perguntar o que havia acontecido com ela, porque até então estava tudo bem”, declarou.

*Com informações de IG