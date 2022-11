‘Perdi duas clientes porque não aceitaram meu voto no Lula’, diz diarista

A diarista Tânia Monteiro, 46, comemorou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas tão logo soube do resultado final das eleições. Na noite de 30 de outubro, ela publicou em seu status no WhatsApp uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) com a boca cheia de capim—uma crítica a um vídeo de 2018 em que o mandatário oferece relvas a eleitores petistas.

Cerca de 30 minutos depois, uma cliente respondeu à mensagem dizendo que não precisava mais dos serviços de Tânia. Mais tarde, a irmã dessa freguesa também dispensou os cuidados com sua casa.

A diarista conta que ficou surpresa e até tentou argumentar com as irmãs, mas uma delas já a havia bloqueado no aplicativo. Para a outra, apenas disse que “já tinha entendido” o que havia acabado de acontecer, em referência à discordância política por ter votado no Lula.

Freguesia da classe média dispensou eleitora de Lula

Paraibana de Ouro Velho, Tânia vive em São Mateus, zona leste de São Paulo, e trabalhava na casa delas havia cerca de um ano. As ex-clientes moram na Vila Formosa e Jardim Anália Franco, bairros de classe média da região leste da capital.

“Foi uma falta de respeito com a minha pessoa. O voto é livre e nós temos direito à escolha”, diz Tânia Monteiro, que completa: “Eu tenho um patrão que votou em Bolsonaro e achou ridículo o que elas fizeram comigo.”

O caso foi compartilhado no Twitter por Jefferson, filho da diarista, e causou comoção entre os usuários. A publicação viralizou e tem mais de 7 mil retweets, 69 mil curtidas e 710 comentários até o momento.

“Ontem minha mãe mandou áudio feliz e esperançosa com a apuração dos votos porque, segundo ela, eu ‘abri os olhos dela’ e postou no status do wpp sobre o bozo. Ela é diarista e duas patroas mandaram ela embora assim que viram.”

Além do apoio virtual, Tânia Monteiro ganhou novos clientes desde então. Ela afirma que a sua agenda de novembro está toda fechada e agora tem que recusar pedidos de faxina. “Eu chorei bastante no início, mas agora estou aliviada”, declara.

Desde que Lula derrotou Bolsonaro nas urnas, inúmeras listas de comércios cujos donos votaram no petista passaram a circular nas redes sociais, como forma de alertar bolsonaristas para um boicote. A hashtag #DemitaUmPetista foi um dos assuntos mais comentados do Twitter.

*Com informações de Uol