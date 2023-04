Pelé será eterno também como verbete no dicionário: ‘Aquele que não pode ser igualado’

Pelé, agora, é eterno também no dicionário. Após campanha que reuniu mais de 125 mil assinaturas online, o Rei do Futebol se tornou um verbete para descrever justamente aquilo que ele foi como atleta: algo fora do comum e inigualável.

A novidade foi anunciada hoje (26), durante a Summit Sports São Paulo, evento que reúne executivos e lideranças do esporte mundial, realizado pela primeira vez no Brasil e que contou com uma homenagem ao Atleta do Século.

Pela versão digital do dicionário Michaelis, o significado de Pelé é “que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único”.

O termo pode ser encontrado online, mas a ideia é que, em breve, o verbete Pelé seja incorporado também à versão física do dicionário. Presente à homenagem, o CEO da Fundação Pelé, Joe Fraga, recebeu uma placa com o significado.

“Muito obrigado a todos que fizeram essa campanha única e incrível. É um projeto muito importante para o legado do Pelé. Todos temos Pelé na mente como alguém eterno, e agora em palavras também. Obrigado por isso”, disse Fraga.

Pelé, o Rei do Futebol e maior atleta de todos os tempos, morreu em 29 de dezembro de 2022, em São Paulo, após um mês internado no Hospital Albert Einstein. Seu velório causou comoção mundial, do tamanho que alguém com a fama e as glórias dele mereciam.

Como atleta, Pelé é até hoje o único tricampeão do mundo por seleções, ao levar o Brasil aos título de 1958, 1962 e 1970. Também conquistou, entre diversos outros troféus, o Mundial de Clubes duas vezes com o Santos, em 1962 e 1963. O fim de sua carreira foi com a camisa do New York Cosmos, onde ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos.

A iniciativa acontece após o movimento para eternizar Pelé na língua portuguesa que também contou com campanha desenvolvida pela agência End to End, curadoria da Memorabília do Esporte e, ainda, consultoria acadêmica da Miami Ad School.

“Perceber um jargão que já estava no cotidiano das pessoas e através da oficialização dele prestar essa homenagem é uma celebração incrível. Pelé é eterno e merece estar eternizado de todas as maneiras possíveis. Agora também será na língua portuguesa!”, ressalta Bruno Brum, CMO da Agência End to End.

Com informações da ESPN