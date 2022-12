Pelé piora e quadro clínico exige cuidados com o coração; Natal será no quarto do hospital

A família prepara ceia de Natal com samba e diversão para animar o rei do futebol

Pelé apresentou piora no quadro clínico, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, hoje (21). O Rei do Futebol trata um câncer no cólon desde o ano passado, e foi internado recentemente para reavaliação da terapia quimioterápica e tratamento da doença oncológica.

Conforme o boletim da unidade de São Paulo, agora, ele requer “maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”.

Confira o boletim na íntegra:

“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.”

Na semana passada, Pelé havia tido melhora em seu quadro clínico, e recebeu a filha, Kely Nascimento, que não mora no Brasil. Nesta quarta-feira, ela publicou nas redes sociais que o natal da família em casa “foi suspenso”. “Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família… Einstein nos dá!!”, afirmou.

Posando junto da irmã, Flávia Arantes, ela agradeceu todo o carinho que os fãs de Pelé transmitem à família. “O seu amor por ele, as suas histórias e as suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós”.

Kelly ainda brinca que vão transformar o “quarto num sambódromo”. “Vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!)”, diz. Ela finaliza desejando um Natal “cheio de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas”, além de amor e saúde.

Com informações do Terra