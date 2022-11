Pelé pede garra e diz que ‘hoje, seremos 200 milhões de corações batendo como um só’

Poucas horas antes do Brasil fazer a sua estreia na Copa do Mundo do Qatar contra a Sérvia, nesta quinta-feira, 24, às 16h no horário de Brasília. Pelé postou um texto nas suas redes sociais com imagens de grandes momentos protagonizados pelo rei no torneio mundial. Ele enviou uma mensagem de apoio aos jogadores pedindo foco para fazer história em busca do hexa.

“Hoje começamos a escrever uma nova história. Não importa o tamanho e a tradição dos adversários: nós devemos respeitar e jogar cada partida com o foco de uma final. É importante jogar bonito sim, mas também é indispensável deixar tudo de si dentro do gramado”, começou.

O grande camisa 10 da história do futebol, incentivou os atletas e falou que o Brasil está unido como um só em busca do grande objetivo, que é conquistar o título da Copa do Mundo pela sexta vez.

“Hoje, seremos mais de 200 milhões de corações batendo como um só, vibrando a cada conquista da nossa Seleção”, afirma.

Pelé termina o texto explicando que escolheu as imagens que mostrem as batalhas dentro de campo, e não de dribles. Ele completa enviando mensagens positivas para os jogadores da Seleção Brasileira, confiante na vitória e pedindo que tragam a taça.

“Envio essas fotos para inspirar vocês, garotos. De propósito, não escolhi as fotos de dribles, mas sim as de batalhas. Estou enviando todas energias positivas para vocês. Tenho certeza que teremos um final feliz. Que Deus os abençoe. Tragam este troféu para casa!”, completou.

Com informações do Uol