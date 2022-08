Pelci realiza peneira para selecionar jogadores do projeto para base de time nacional

O estádio Ismael Benigno teve uma manhã movimentada ontem (13), graças a seletiva com 180 atletas, de 14 a 16 anos de núcleos de Manaus que integram o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). A atividade buscou revelar jogadores em potencial para compor as categorias de base no time Canaã Esporte Clube (BA).

“Estamos fazendo essa grande peneira para que possamos indicar esses atletas para os clubes locais e nacionais. Assim como aconteceu com as duas atletas, Tayná Santos e Lucivânia Tenório, que vieram de São Gabriel da Cachoeira, destacaram-se no Campeonato Brasileiro de futebol feminino e hoje pertencem ao clube JC de Itacoatiara. Ou seja, o Pelci busca revelar grandes campeões para o estado do Amazonas”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Pelci é um projeto do Governo do Amazonas, coordenado pela Faar, e visa incentivar os jovens desde a base, para que possam alcançar o alto rendimento. Atualmente possui 20 núcleos na capital e mais cinco polos no interior, com 7 mil atletas atendidos.

Em busca de novos talentos para o cenário esportivo nacional, o coordenador técnico Warley Padua, ressalta que o time Canaã EC possui cunho social voltado ao alto rendimento.

“Nosso time vem de um trabalho muito forte no interior da Bahia, visando sempre colocar os jogadores na elite do futebol. Já tivemos vários resultados bons e somos especialistas na base e iniciação da modalidade. Viemos para Manaus porque sabemos que encontraremos aqui grandes talentos”, afirmou diretor técnico Warley Padua.

Integrado ao núcleo do Pelci na Arena Amadeu Teixeira, Jorge Guilherme, de 14 anos, ressalta que a seletiva é uma grande oportunidade de realizar seu sonho. “Tenho expectativa de me tornar um grande craque, assim passando para próxima etapa. E me tornar um jogador profissional como Neymar, Messi, que são minhas inspirações, e quem sabe representar o meu clube em vários países”, destacou.