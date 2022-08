Pela primeira vez na história, Conselho de Veterinária do AM terá 2° turno em setembro

A eleição do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM), ocorrida hoje (26), determinou, pela primeira vez na história da autarquia, duas chapas que concorrerão no 2° turno, previsto para ocorrer no dia 23 de setembro.

As chapas que concorrerão ao pleito em setembro são: a chapa 10 – “Integração, Compromisso e Transparência” tem como candidato à presidência o médico-veterinário Ednaldo Souza da Silva; e a chapa 30 – “Um Conselho Feito Para Todos” com o médico-veterinário José Augusto Omena como presidente. Eles foram escolhidos com 374 votos e 324 votos, respectivamente. A chapa 20 – “Renovação, Trabalho e Valorização” recebeu 129 votos.

Neste 1° turno, o CRMV-AM recebeu o voto de 827 profissionais, tanto de forma virtual, pelo site https://crmvam.eleicaonet.com.br/, quanto presencialmente na sede da autarquia, localizada no bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul de Manaus.

No 2° turno, o processo de votação será o mesmo. Só estão aptos a votar os profissionais com registro principal no CRMV-AM, que estejam em dia com a autarquia e que não estejam com nenhum impedimento judicial.

Além disso, aqueles profissionais que não votaram no 1° turno devem justificar o voto para não serem multados. O prazo para justificativa por ausência ao pleito é de dez dias úteis, contados da data de realização do 1º ou do 2º turno, conforme o caso, acompanhada da documentação comprobatória.

Com informações da assessoria