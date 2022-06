Peixoto participa de reunião para discutir os desafios da tecnologia 5G em Manaus

O vereador Peixoto (Pros) participou de uma reunião no Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, onde foram debatidos os desafios para implementação da tecnologia 5G em Manaus. A reunião, realizada esta semana, foi conduzida pelo líder do setor, Paulo Melo e o coordenador do grupo de trabalho da vertical de Smart e Cities da Acate, Fernando Oliveira.

Também estavam presentes a coordenadora da câmara de tecnologia e inovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (CODESE Manaus), Daniella Bezerra e o representante do segmento de startups, Daniel Goettenauer.

“Manaus reúne hoje todos os requisitos para ter acesso a tecnologia 5G, precisamos discutir as melhores formas de aproveitamento em prol da sociedade”, ressaltou Peixoto.

Essa é a segunda rodada de conversa realizada neste ano para discutir os desafios de implementar a tecnologia 5G em Manaus. A primeira reunião aconteceu em maio quando o vereador Peixoto foi convidado a fazer parte de câmara temática que discute o 5G no Brasil.

“É uma grande responsabilidade participar dessa mesa temática que discute o tema 5G, o qual fui o primeiro parlamentar a propor adequação da legislação para a inserção de Manaus para esse cenário tecnológico”, relembrou Peixoto.

Após a reunião o parlamentar conheceu a estrutura do Sidia que é um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sediado em Manaus, com tecnologia de ponta que é referência internacional.

