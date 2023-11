Peixoto apoia arrecadação de fraldas descartáveis para crianças traqueostomizadas

Campanha é promovida pela associação de mães de crianças traqueostomizadas e atende mais de 70 famílias

Como apoiador da Associação Família TQT (Traqueostomia = Qualidade de Vida), entidade formada por pais de crianças traqueostomizadas, o vereador Peixoto (Agir) se reuniu ontem (24), com um grupo de mães durante o recebimento de cestas básicas doadas pela concessionária Amazonas Energia. A ação é fruto do intermédio do parlamentar com a concessionária de energia, ainda no ano passado e que até hoje beneficia essas famílias.

Durante o encontro, as mães pediram o apoio de Peixoto na campanha de Natal que visa arrecadar fraldas descartáveis infantis e geriátricas. O grupo é formado por famílias, que no momento atravessam uma situação financeira delicada e que dependem de ajuda para conseguir os itens de extrema necessidade para as crianças e adultos que utilizam a traqueostomia.

“Há um ano tive o prazer de conhecer essa associação e valentes mães que não medem esforços para garantir a vida e o conforto deles. Sei quem são estas mães e a luta diária que elas têm para proporcionar o melhor às crianças. São mulheres que dedicam suas vidas e por isso não conseguem trabalhar fora, porque precisam dar a atenção 100% para seus filhos”, destacou o parlamentar.

“Com essa dedicação, a renda familiar fica comprometida e por isso, precisam encontrar meios de conseguir custear todas as necessidades básicas de entes que dependem desse meio para respirar. A campanha é a forma encontrada para essa finalidade”, completou.

A Associação Família TQT foi fundada em dezembro de 2020. Atualmente, a entidade busca a oficialização como Associação dos Deficientes Traqueostomizados do Amazonas.

“A Família TQT é um grupo de pessoas que se reuniu em prol de famílias com pessoas com traqueostomia, que é um meio de respiração. É um grupo de doação, de informação e, sobretudo, de muito amor. Nós trocamos informações, doamos e também ajudamos outras pessoas. No momento, 72 famílias são associadas, não só daqui de Manaus, mas como outras cidades do Estado”, informou Ana Marinho, uma das mães que encabeçam a campanha.

O objetivo é conseguir, até o dia 20 de dezembro a arrecadação de fraldas descartáveis infantil, nos tamanhos M, G e XG e geriátrica, tamanhos P, M, G e XG.

O grupo está aberto a receber outras doações, como itens de alimentação. Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (92) 99275-5345 (Mara), (92) 99383-2360 (Ana Marinho) ou (92) 99180-3517 (Meyry).

Com informações da assessoria