Pegada sustentável da Prefeitura avança para projetos de habitação e construção verde

Implurb e Suhab alinham agenda 2023 com fortalecimento de iniciativas voltadas ao setor da construção civil e habitação

Para fortalecer as construções verdes, a Prefeitura de Manaus integra, desde o ano passado, a iniciativa Internacional Finance Corporation (IFC), membro do Banco Mundial, em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). Neste ano, o município vai desenvolver iniciativas que estimulem a construção verde, como na área de habitação.

O tema entra na agenda da parceria entre prefeitura e governo do Amazonas, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). As duas entidades já têm um termo de cooperação firmado desde 2022 e na agenda de 2023 a previsão é que se avance ainda mais em questões habitacionais.

Na pauta 2023 estão o desenvolvimento de programas habitacionais para Manaus e o Estado, incluindo eixos como re-habitação do centro de Manaus; plano de habitação geral para Manaus e região metropolitana; e plano de produção de lotes urbanizados nos municípios do Amazonas.

“Estamos dando continuidade à cooperação e tivemos uma reunião com a Suhab e a coordenação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para Habitação, esboçando programadas e alinhando escopos, incluindo unidades e possíveis valores. Pela prefeitura podemos entrar com uma série de complementações, licenciamento, ter empreendimentos com certificação verde, o que agrega valor e traz conceito ambiental à nova modulação de habitação”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Os estudos serão realizados pelas equipes do município e do Estado, por meio da cooperação técnica, e vão auxiliar na construção dos novos projetos habitacionais que o governo do Amazonas pretende implementar na capital e no interior.

O diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, ressaltou sobre a importância da parceria e troca de conhecimento técnico. “Juntos podemos somar esforços e realizar a entrega de novas habitações, que é o sonho daquelas pessoas que mais precisam há anos. Então, tivemos essa reunião com o BID, que foi o primeiro contato, e agora vamos trabalhar na entrega do projeto”, explicou.

O primeiro encontro contou com a participação dos diretores da Suhab e Implurb; do coordenador do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de Habitação, Diego Arcia; da equipe do Departamento Técnico (Ditec); e, ainda, do ex-gestor do Implurb, Cláudio Guenka.

A parceria entre os órgãos iniciou com o Termo de Cooperação com o objetivo de alinhar a regularização fundiária e urbana de vários conjuntos e residenciais edificados há décadas no Amazonas. Com isso, na zona Norte de Manaus, foram regularizadas 412 unidades habitacionais do conjunto habitacional Renato Souza Pinto e mais de 9 mil unidades do conjunto habitacional Nova Cidade.

Para Valente, a prefeitura tem atuado para fortalecer a capital como ambiente atrativo para novos negócios, aberta ao mercado e com projetos e planejamento urbano com foco na habitação, especialmente no centro de Manaus.

Com informações do Implurb