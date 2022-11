Pedro Guilherme teve seu nome citado pelo técnico Tite na lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar. O momento foi ainda mais marcante para o atacante do Flamengo: após ser convocado, ele pediu sua namorada em casamento.

O pedido foi mostrado em transmissão da FlaTV, que acompanhava Pedro durante o anúncio de Tite. Tudo aconteceu nesta segunda-feira, 7, por volta das 13h30.

*Com informações de Terra