PC-AM tenta localizar e prender autor de homicídio em Manacapuru

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), divulga a imagem de Frankson de Souza Ferreira, 22, por envolvimento no homicídio de Yan de Souza Bacelar, que tinha 19 anos. O crime ocorreu no dia 27 de dezembro de 2022, na rua Coronel Madeira, bairro Aparecida, naquele município.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da unidade policial, na ocasião do crime, o autor efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. A motivação seria uma suposta desavença entre o Frankson e Yan, em razão de disputa de grupos criminosos.

“Solicitamos a colaboração de todos na divulgação das imagens desse indivíduo, para que ele seja localizado e preso”, afirmou.

Denúncias

Quem tiver informações da localização do indivíduo, deve entrar em contato pelo número (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP de Manacapuru. “A identidade do informante será preservada”, informou.