Paulo Guedes e Roberto Justus vão reestruturar dívida milionária de Ana Hickmann

Com dívidas que podem ultrapassar R$ 14,6 milhões, a apresentadora Ana Hickmann contratou figuras de peso do mercado de investimentos para ajudá-la a sair do pesadelo financeiro que levou à ruína seu casamento de 25 anos com Alexandre Correa. O ex-ministro da Economia Paulo Guedes, o empresário Roberto Justus e Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal no governo de Jair Bolsonaro, estão por trás do time que vai trabalhar na reestruturação financeira de suas empresas.

A comunicadora agora é cliente da Legend Investimentos, que tem a Legend Capital como sócia majoritária, empresa criada em outubro por Justus com o projeto ambicioso de gerenciar fortunas e dar uma “mãozinha” em grandes investimentos. Ele se uniu ao veterano dos negócios Sergio Eraldo Salles, e ao ex-ministro da Economia, seus sócios.

A Legend é a terceira empresa de Justus destinada ao gerenciamento de fortunas e investimentos. Ele se lançou no ramo no grupo de publicidade Newcomm, vendido em 2017, e posteriormente se tornou investidor. O marido de Ana Paula Siebert ainda é dono da Nest Asset e do capital privado TreeCorp.

Já Daniella é amiga íntima de Ana e a ajudou assim que a apresentadora passou a desconfiar de que seu marido poderia ter falsificado assinaturas suas em contratos de empréstimos bancários. A economista assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal em junho de 2022 depois da demissão de Pedro Guimarães. Hoje, atua como conselheira administrativa na Legend e vai acompanhar de perto a reestruturação de carreira da parceira.

A reestruturação na carreira e na fortuna de Ana Hickmann foi anunciada por ela hoje (7), no Instagram. Ela mudou a assessoria de imprensa para a Plataforma Oceano, da qual é sócia, depois da demissão de Cláudia Helena, considerada até então seu “braço direito”. O Notícias da TV apurou que o rompimento aconteceu por conta de supostas informações pessoais passadas de Ana para Alexandre Correa.

“Mudanças importantes estão acontecendo e, no meio de um turbilhão de coisas, pessoas que já eram especiais na minha vida hoje estão ao meu lado mais do que nunca”, escreveu Ana, no Instagram.

“Para fazer a minha reestruturação econômica, eu conto com a assessoria da Legend Capital, com minha amiga Dani Marques, que segurou a minha mão e agora traz toda sua expertise e da equipe para me apoiar”, acrescentou.

Dívidas de Ana Hickmann

Ana registrou boletim de ocorrência em 11 de novembro por violência doméstica contra Alexandre Correa. No documento, ela alega que ele a teria pressionado contra uma parede e ameaçado dar-lhe uma cabeça. A apresentadora também diz que ele tentou impedi-la de chamar a polícia e prendeu seu braço em uma porta de correr. Correa nega as agressões e afirma que ela se machucou sozinha.

As versões de ambos apontam que a discussão começou por motivos financeiros. As empresas de Ana administradas em parte pelo então marido não estavam com bons negócios desde a pandemia de Covid-19, quando estabelecimentos foram fechados. O empresário acusou a apresentadora de se precipitar em expor o assunto para o filho deles de nove anos.

As dívidas se acumularam em 2021. Ana deixou de pagar IPTU, condomínio de imóveis e impostos federais. O Banco Safra e o Bradesco fizeram insistentes cobranças de empréstimos não pagos pela cliente. Segundo o Safra, havia 46 ações de cobrança até o fim de outubro, totalizando R$ 14,6 milhões. A mansão que Ana vive em Itu, seus carros e apartamentos em São Paulo estão bloqueados para o pagamento de dívidas.

A maior parte dessa dívida (cerca de R$ 8,5 milhões) é com empréstimos bancários obtidos de setembro de 2022 até maio deste ano. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, Ana afirmou que “existe uma grande investigação de fraude, desvio e falsidade ideológica” em suas empresas. Ela acredita que o marido possa ter falsificado assinaturas suas em contratos, o que ele nega.

Ana Hickmann impede o ex de ver filho

Alexandre Correa afirma, através de seu advogado, que desistiu do processo de divórcio porque quer “apenas ter direito a ver o filho”. O Notícias da TV descobriu que Ana Hickmann deu esperanças ao ex e prometeu que ele se encontraria com o menino nesta quinta (7), mas voltou atrás na noite de quarta (6). Uma funcionária de Ana telefonou a Correa e disse que a visita não seria mais possível.

Com o bloqueio da visita, a apresentadora pode estar cometendo duas infrações legais, enquadradas em desobediência civil: alienação parental e desobediência legal de ordem de funcionário público. A assessoria dela informa que o processo está sendo assistido pelos advogados de ambas as partes. Procurada, a defesa de Alexandre Correa não se manifestou.

Ana tem uma medida protetiva contra Correa, mas isso não o impede de visitar o filho. A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu, assinou despacho na sexta (1º) para explicar que as visitas deveriam acontecer por intermédio de outras pessoas, sem o contato entre o casal.

Com informações do Notícias da TV