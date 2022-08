Paulo Guedes cumprimenta Lula e Dilma na posse de Moraes

O ministro da Economia Paulo Guedes foi o único integrante do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) a cumprimentar os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT) na posse do novo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes.

A cerimônia foi realizada nesta 3ª feira (16.ago.2022) e contou com a presença de autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e ex-presidentes da República. Guedes cumprimentou os petistas durante sua chegada ao TSE.

Moraes assume o lugar de Edson Fachin, que ocupava o cargo desde fevereiro. O ministro Ricardo Lewandowski será o vice-presidente. O mandato do novo presidente terá duração de 2 anos e Moraes será responsável por conduzir as eleições de outubro.

Os petistas, juntamente com os outros ex-presidentes da República Michel Temer (MDB) e José Sarney, sentaram nas cadeiras da 1ª fileira na plateia, a poucos metros de onde estava Bolsonaro, na mesa das autoridades.

O evento reuniu pela 1ª vez o ex-presidente Lula e o atual chefe do Executivo, os 2 candidatos mais bem colocados para a corrida presidencial, desde que se tornaram adversários ao Planalto.

*Com Poder360