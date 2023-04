Paulo Cupertino irá a júri popular em São Paulo

Detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, na Grande São Paulo , Paulo Cupertino irá para júri popular. O empresário é acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. A decisão judicial, de 5 de abril, é do juiz Ricardo Augusto Ramos e foi confirmada nesta quarta-feira (12).

Apesar disso, a data julgamento ainda não foi divulgada. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Segundo o Ministério Público, ele teria matado Rafael e os pais por não aceitar o namoro de sua filha com o artista.

No ano passado, dois amigos do empresário, que são réus no mesmo processo, foram interrogados e negaram ter ajudado o assassino a fugir e se esconder após o crime cometido em 9 de junho de 2019.

O indiciamento de Cupertino foi pelos três homicídios. Já os dois amigos dele, pelo crime previsto no artigo 348 do Código Penal, quando se ajuda um criminoso a fugir. A defesa dos homens que ajudaram o elemento na fuga já tentou desmembrar o processo para que ele fosse julgado em outra ação, mas o pedido foi negado pela Justiça de São Paulo.

No Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista, Cupertino não quis responder as perguntas feitas pelo Ministério Público e ficou em silêncio.

