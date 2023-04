Sonia Abrão recebe notificação de Patrícia Poeta que quer retratação por ‘campanha de ódio’

Patrícia Poeta notificou extrajudicialmente a apresentadora Sonia Abrão e o colunista Alessandro Lo-Bianco e pediu uma retratação pública. A defesa da apresentadora do Encontro (Globo) afirma que a cliente é vítima de uma campanha de “discurso de ódio” há aproximadamente dez meses.

O que diz o advogado da global

O criminalista André Perecmanis afirma que os profissionais inventam mentiras para gerar engajamento. “Citando fontes que não existem e muitas vezes xingando-a. Chegando a utilizar adjetivos como ‘recalcada’, ‘grossa’ e ‘mal-educada’. Dizendo que ela humilha pessoas e pratica violência psicológica”, disse ao colunista de Splash, Lucas Pasin.

A defesa acusa os dois de difamação e injúria. “Ao inventar e propalar narrativas inteiramente mentirosas, sob o falso pretexto de estar veiculando informação jornalística, para angariar cada vez mais audiência para si e para o programa A Tarde é Sua V. Sª. tem cometido reiteradamente crimes.”

As declarações que motivaram as notificações

O advogado reuniu declarações dos jornalistas que, segundo ele, podem ser caracterizadas como “criminosas” — entre publicações em redes sociais, comentários na TV, textos em sites e entrevistas. Veja alguns exemplos:

Sonia Abrão no A Tarde é Sua: “O que eu acharia muito saudável, ficar longe de uma apresentadora tão tóxica (…) quanto é a Patrícia Poeta (…). Faz um ano que estamos vendo a humilhação que o Manoel Soares é submetido, não dá e não deu para ele. Ontem não teve como disfarçar. (…) “Faz mal pra gente ver uma pessoa ser humilhada e discriminada, então se não sabe resolver lá dentro, pede pra sair”.

Lo-Bianco em publicação no Instagram, no dia 3 de abril: “Tá feio demais! Não tem esse papo de amor, é justamente isso que falta, além, claro, da falta de empatia e profissionalismo! Já está na hora da emissora livrar o Manoel dessa humilhação, dessa violência psicológica”.

O que diz Sonia Abrão

Splash procurou a assessoria de Sonia Abrão, mas não obteve retorno até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado. Ontem, sem citar nomes, a apresentadora fez um apelo ao vivo e ressaltou que tem um filho advogado.

“Falou mal de mim, vou ligar ‘filho…’. Aquilo que nós falamos ontem aqui: Jornalista não pode temer processo. Isso não pode fazer calar. A gente tem que ter responsabilidade sobre o que fala. Se o processo vier e você ganhar, ótimo. Se a pessoa perder, ótimo também, e cumpra-se a lei. A gente está do lado da lei.”

O que diz Lo-Bianco

A reportagem também entrou em contato com Lo-Bianco, mas não obteve resposta. No Instagram, sem fazer qualquer citação ao caso, ele publicou uma retratação em tom de brincadeira.

“Eu, Alessandro Lo-Bianco, jornalista e radialista, venho por meio deste comunicado me retratar publicamente por ter entrado no ar ontem após esquecer de tapar meus lindos pontos sem o esparadrapo (após tirar um sinal do rosto). Certo da retratação, firmo aqui o compromisso de não esquecer mais de andar com a caixinha de esparadrapo fora do bolso”, escreveu.

