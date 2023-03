Patrícia Lopes toma posse em diretoria nacional de municípios afetados por hidrelétricas

Prefeita de Presidente Figueiredo faz parte da diretoria da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados (AMUSUH), empossada nesta terça-feira, em Brasília

A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, tomou posse na tarde de hoje (7), na sede do Ministério de Minas e Energia, em Brasília (DF), na diretoria da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados (AMUSUH), entidade municipalista, fundada por prefeitos, em 1993, para zelar pelos legítimos interesses dos 739 municípios brasileiros que contam com empreendimentos hidroelétricos e alagados.

“Hoje demos um passo importante para atrair apoio e buscar soluções para nosso município, em especial, as regiões do ramal da Morena e das Cacaias, que são afetadas pelas águas da Hidrelétrica de Balbina”, afirmou a prefeita, lembrando que é nessa época do ano, em que as comportas estão sendo reabertas, que o tema ganha grande relevância.

Patrícia Lopes citou que a gestão municipal, por meio da Secretária Extraordinária de Defesa Civil, está trabalhando de forma coordenada com as demais secretarias, alinhando medidas preventivas para minimizar os impactos na vida da população que vive nas áreas alagadas pelas águas da hidrelétrica.

A indicação de Patrícia Lopes para compor a cúpula da AMUSUH, é fruto do reconhecimento, por parte dos associados da entidade, da seriedade e competência com que comanda executivo municipal e, principalmente, da sua capacidade de articulação junto a órgãos públicos e, também, parcerias com a iniciativa privada, assegurando recursos e novos investimentos em Presidente Figueiredo.

“Estamos vivenciando um momento histórico, porque a muito tempo o Amazonas não tinha um representante na AMUSUH, entidade tão importante que atua junto ao Congresso Nacional, aos órgãos do governo federal, às prefeituras municipais e às entidades municipalistas que, com certeza, abrirá novos e promissores caminhos para nosso município, ampliando a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, afirmou Patrícia Lopes, após ser empossada no cargo, em solenidade

A partir de sua atuação estratégica juntos aos três poderes da República, a AMUSUH tem papel importante no acompanhamento da tramitação de projetos de lei que podem beneficiar diretamente as populações dos 761 municípios com empreendimentos hidroelétricos e alagados, em todo o país, como é caso de Presidente Figueiredo.

A entidade busca dinamizar novas alternativas de renda, fomentando políticas públicas para o desenvolvimento dos municípios que atuam no segmento de geração de energia hídrica ou que tiveram áreas alagadas com esse fim.

Além de ter participado da eleição e posse da nova diretoria-executiva e conselhos da AMUSUH, a prefeita Patrícia Lopes cumpre uma intensa agenda de trabalho, em Brasília, com reuniões em diversos ministérios e com parlamentares amazonenses na Câmara dos Deputados e no Senado da República.

Sobre a AMUSUH

A Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados (AMUSUH) é uma entidade municipalista, fundada por prefeitos, em 1993, para zelar pelos legítimos interesses dos 739 municípios brasileiros que contam com empreendimentos hidroelétricos e alagados. Juntos, esses municípios são responsáveis por mais de 60% da energia elétrica gerada no Brasil e estão localizados em 21 Estados da Federação. Além disso, somam 41 mil km² de área alagada, onde residem mais de 43 milhões de pessoas, o que mostra a grande representatividade e importância da entidade em âmbito nacional.

