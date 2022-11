Parque Municipal do Idoso completa 20 anos levando qualidade de vida à pessoa idosa

O programa Conviver – Parque Municipal do Idoso (PMI) comemora 20 anos de existência e dedicação aos idosos. E, para celebrar a data, a Prefeitura de Manaus ofertará uma programação cheia de atividades ao longo do mês de novembro pelo parque, localizado na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Segundo a diretora-presidente da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, Martha Moutinho, o reconhecimento às ações do programa Conviver – Parque do Idoso deve ser compartilhado por múltiplos colaboradores. “É o empenho de cada profissional, dos idosos e dos familiares que, somados às políticas públicas implementadas pelo prefeito David Almeida, resultam em melhor qualidade de vida aos idosos de Manaus”, afirmou.

Executado nas dependências do Parque Municipal do Idoso, o programa Conviver beneficia milhares de idosos todos os meses com atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação para a cidadania. O parque oferece mais de 26 atividades físicas gratuitas e movimenta um público diário de mais de 2 mil idosos.

Um dos três pilares que norteiam a Política Municipal do Idoso em Manaus e busca proporcionar o envelhecimento com saúde e qualidade de vida, já mudou a vida de milhares de idosos, como a aposentada Raimunda Trindade,79, que ao chegar no PMI, não imaginava que iria renascer e ganhar um novo fôlego de vida.

“Cheguei com um diagnóstico de depressão, não tinha vontade de nada, minha filha insistiu muito e fez minha matrícula. Quando cheguei aqui, senti que era um lugar muito bem cuidado, os professores me acolheram tão bem. Fui ficando, hoje nem sei o que fazer da minha vida sem o PMI. Aqui eu sou muito feliz, aqui eu renasci”, contou.

A gerente de atividades Físicas do PMI, professora Ana Beatrice, explica a importância do programa e as atividades oferecidas ao longo desses 20 anos de existência.

“É evidente como os idosos apresentam uma evolução no antes e depois em todos os aspectos da sua vida. Praticar atividades é essencial para fortalecer o sistema imunológico, prevenir o aparecimento de doenças crônicas e também manter a mente saudável. As atividades oferecidas no PMI minimizam os impactos do tempo no processo de envelhecimento, isso é grandioso para a pessoa idosa, poder contar com esse serviço gratuito”, ressaltou.

Programação especial – 20 anos

8/11 – 9h – Reinauguração do Salão de Beleza

16/11 – 8h – Cine Fórum – Setor de Psicologia – Apresentação do Filme “Milagre na rua 34”

16/11 – 14h – Projeto Amor – “Celebrando a vida em diversos momentos”

17/11 – 9h – Apresentação da Seresta Prosa e Poesia – Especial 20 anos PMI

17/11 – 12h às 16h – Karaokê da Alegria

18/11 – 15h – Tarde Dançante – Participação da Banda Uns e Outros (aberto ao público)

22/11 – 8h às 12h / 13h às 17h – Manhã e tarde recreativa – (Setor de Educação Física)

23/11 – 9h – Humaniza Parque

Com informações da FDT