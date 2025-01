Com pouco mais de 6 meses de inaugurado, o parque Gigantes da Floresta, obra da Prefeitura de Manaus , continua batendo recordes, promovendo encantamento e, especialmente, inclusão e acessibilidade a todos os públicos, de todas as faixas etárias e sociais da capital, além de turistas. Neste período, já passaram pelo Gigantes mais de 2,6 milhões de visitantes, um número tão impressionante quanto os gigantescos animais, cenários artísticos e elementos da flora e fauna amazônicos, que enchem de brilho os olhos desde crianças menores até adultos e idosos.

Durante visita técnica no parque, nesta segunda-feira (13), o vice-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antônio Peixoto, destacou a importância de espaços como o Gigantes, ofertados pela prefeitura para o convívio, lazer, entretenimento, contemplação e inclusão, especialmente em áreas muito populosas, como são as zonas Norte e Leste. Lembrando que o parque fica entre os bairros do Novo Aleixo e Tancredo Neves.

“A gestão do prefeito David Almeida tem se preocupado em oferecer espaços acessíveis, inclusivos e bastante democráticos no uso. Estivemos nos parques Amazonino Mendes e no Gigantes da Floresta. As duas estruturas urbanas e públicas, gratuitas, atendem ainda a questão da inclusão para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, apresentando brinquedos e mobiliários específicos e exclusivos para este público”, comentou Peixoto.

Enquanto o parque Amazonino Mendes tem acessibilidade garantida e um playground inclusivo, o Gigantes conta com brinquedos para Pessoas com Deficiência (PcDs), como gangorras, balanços e carrossel, na primeira etapa, próximo à praça molhada, que também pode ser acessada por todos, inclusive cadeirantes.

“O PcD consegue chegar com facilidade, porque tem as rampas de acesso e todo o ambiente preparado para poder recebê-lo. As crianças e jovens conseguem brincar, o que em outros espaços, mesmo particulares, muitas vezes é difícil. O Gigantes é um parque belíssimo e um dos locais que eu entendo como um dos mais democráticos da cidade. É um espaço encantador, é lindo, é lúdico, trazendo os temas da nossa fauna e flora. Antes do prefeito David Almeida era mais comum encontrar áreas públicas assim em locais mais nobres da capital. E hoje precisamos reconhecer o mérito da gestão e do Implurb, porque os projetos saíram das mãos de arquitetos, engenheiros e servidores do instituto”, afirmou o vice-presidente.

Para Peixoto, a equipe do Implurb está de parabéns por conseguir fazer entregas tão grandiosas para a cidade em tão pouco tempo e com tamanha qualidade, alterando usos, fomentando negócios e melhorando a autoestima dos manauaras. “Agora, na gestão, como vice-presidente, espero colaborar ainda mais com a equipe, somando esforços, ideias e projetos para avançarmos”.

O parque

O parque conta com duas etapas inauguradas, a primeira no dia 4 de julho e a segunda, no dia 10 de outubro de 2024, somando um portal de entrada, sete cenários e mais de 1.290 esculturas e elementos cênicos e lúdicos.

Com área de 18.453 metros quadrados, o espaço público tem câmeras e outros equipamentos modernos para garantir segurança de alto nível no Gigantes da Floresta, incluindo guardas municipais em ronda 24 horas, com motos, quadriciclos e viaturas.

Animais

Os animais do parque são gigantes, lúdicos, instragramáveis e inspiram muita imaginação sobre a Amazônia. O parque funciona de quarta a sexta-feira, das 16h às 21h, e nos sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h. As segundas e terças-feiras, o Gigantes da Floresta fica fechado para manutenção de brinquedos, das estruturas gigantes e da praça molhada de 3,6 mil metros quadrados. A lâmina do espelho d’água terá 25 centímetros.

A praça molhada tem um horário diferente, em razão da necessidade de manutenção diária e limpeza da água, funcionando de 17h às 21h.