Parque das Nações Indígenas recebe estrutura de água e melhoria da qualidade de vida

No Dia Internacional dos Povos Indígenas, concessionária destaca como vêm promovendo saúde e dignidade em regiões indígenas urbanas da capital

Há onze anos, algumas etnias indígenas iniciaram uma ocupação na região Oeste da cidade. O local, batizado como “Parque das Nações Indígenas” abriga hoje, cerca de 13 etnias, com mais de 2,2 mil moradores. Neste dia 9 de agosto, em que é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, as famílias que moram no Parque comemoram um grande marco na luta por reconhecimento e dignidade. Pela primeira vez, todos terão acesso a água potável em suas torneiras.

A Águas de Manaus começou a implantar, no mês passado, um sistema de abastecimento de água na região. A previsão é que ele seja concluído em outubro. Ao todo, cerca de 450 famílias serão beneficiadas com água tratada, que chegará às torneiras por meio dos mais de 8 mil metros de tubulações que estão sendo instalados no local. Para o cacique Daniel Miriâ Buuhsanu Piratapuyo, a chegada da água é um motivo de muita felicidade entre os parentes indígenas, já que sempre foi um momento muito aguardado.

“A Águas de Manaus foi a primeira empresa a olhar por nós, trazendo essa água que irá melhorar nossa vida, principalmente de nossas esposas, que até para cozinhar tinham que andar com a cacimba com água na cabeça, e essa água nem era potável. Estamos todos muito felizes e agradecidos por esse reconhecimento do nosso povo e da nossa cultura”, destacou o cacique da etnia Pira-tapuya, que foi um dos primeiros a chegar ao local, junto com a família.

Além dele, outros indígenas de etnias como Baré, Miranha, Cocama, Mura, Munduruku, Pira-tapuya, Kambeba, Sateré-Mawé, Ticuna, Tukano, Catauaxi, indígenas venezuelanos, dentre outros também vivem na região. Todos serão incluídos no programa “Tarifa Manauara”, que concede desconto de 50% no valor da fatura da água.

Recém-chegada no Parque das Nações Indígenas, a jovem Ticuna Nutchicürana Rosindo, de 22 anos, reforça o importante momento que estão vivendo. “Nós que vivemos aqui estávamos precisando muito dessa água, pois temos dificuldade para buscar na cacimba. Não tenho nem como explicar o tamanho da felicidade, somos muito gratos”, comemorou a indígena, que chegou da tribo onde morava, no município de Santo Antônio do Iça, há cerca de um ano.

Valorização

Levar saneamento para comunidades vulneráveis e áreas indígenas é uma das marcas da concessionária em Manaus. Desde que começou a atuar na cidade, a Águas de Manaus já beneficiou mais de 2,6 mil indígenas que vivem na zona urbana da capital. O primeiro projeto relacionado aos indígenas foi realizado em 2020 e levou água potável para famílias da etnia Sateré-Mawé que viviam há mais de cinco décadas em uma área no bairro Redenção, na zona Centro-Oeste da cidade. Já em 2021, aproximadamente 2,6 mil moradores de mais oito etnias que moram no Parque das Tribos, na zona Oeste da capital foram beneficiados pela concessionária e passaram a ter água tratada 24h por dia, sem interrupções. Todos também foram incluídos na tarifa social da empresa.

“Temos muito respeito por esta parcela da população. Aos levarmos água, também levamos saúde e dignidade para estas pessoas. Isto é, acima de tudo, uma forma de mostrar nossa reverência pela cultura dos povos indígenas”, destacou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada.

Uso consciente

Atualmente, no Brasil existem cerca de 896 mil indígenas espalhados por todo território nacional e mais da metade vive fora das terras indígenas. Destes, aproximadamente 183,5 mil estão no Amazonas. De acordo com dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em 2010, na época havia cerca de quatro mil indígenas na capital amazonense.

“Nosso objetivo, em relação aos povos indígenas que vivem na zona urbana de Manaus, é garantir que todos tenham acesso à água potável e que a utilizem de forma consciente. Por isso, também promovemos uma série de orientações voltadas para o consumo responsável”, ressaltou o diretor-executiva da concessionária, Diego Dal Magro.

Com informações da assessoria