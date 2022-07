Parceria entre Sebrae e Fecomércio vai fomentar áreas de serviços e turismo no Amazonas

Protocolo de intenções prevê disseminação de experiências nos setores de comércio, serviços e turismo

O Sebrae e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) firmaram parceria para fomentar o empreendedorismo nos setores de comércio, serviços e turismo. A formalidade ocorreu na sede administrativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Manaus pelo presidente da CNC, José Roberto Tadros, e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Amazonas, Muni Lourenço Silva Júnior.

O protocolo de intenções foi firmado durante cerimônia de posse da nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM). Na ocasião, tomaram posse os diretores efetivos e suplentes, os membros do conselho fiscal e os representantes da entidade na CNC.

Pelo prazo de 18 meses, podendo ser prorrogado, as entidades atuarão em parceria para identificar, consolidar, compartilhar e disseminar experiências e boas práticas nos três segmentos, bem como, fomentar a atuação integrada entre as instituições.

A parceria diz respeito ao desenvolvimento do Programa Empreende+, que será realizado em cinco estados do Norte e Nordeste do Brasil. O Amazonas foi o estado escolhido para a realização do piloto na região Norte e o programa será executado a partir da parceria entre Sebrae Amazonas e Fecomércio-AM.

