Parceria de Estado e Prefeitura garante reforma de 30 feiras e mercados, afirma Wilson Lima

Candidato à reeleição, governador começou o dia tomando café com lideranças comunitárias na feira do Parque Dez

O candidato à reeleição, governador Wilson Lima, e o candidato à vice, Tadeu de Souza, iniciaram a manhã de hoje (18) tomando café na feira do Parque Dez, onde conversaram com feirantes e lideranças comunitárias. Wilson destacou investimentos de R$ 25 milhões, frutos de convênio entre Estado e Prefeitura, para reformar 32 feiras e mercados da capital.

Lançado por Wilson, o programa de revitalização leva um novo olhar aos espaços comerciais importantes para a economia dos bairros, mas que não vinham recebendo atenção adequada do poder público ao longo de décadas.

“Eu já tinha vindo aqui (feira do Parque Dez) com o prefeito David Almeida para fazer essa entrega e estou retornando para ver qual o impacto da reforma. Primeiro mudou o visual, depois o movimento também aumentou. A feira está lotada, isso é importante para quem trabalha aqui, porque pode contratar mais pessoas, vai honrar com os compromissos com os fornecedores, colaboradores, todo mundo acaba ganhando”, pontuou o governador.

Wilson, que realizou a primeira caminhada de campanha ontem, 17 de agosto, enfatizou que conta com o apoio da população para dar prosseguimento a projetos importantes para o desenvolvimento do Amazonas.

“Eu convoco todo mundo a seguir nessa caminhada, nesse trabalho que a gente iniciou e que precisa de mais tempo para poder entregar mais Pratos Cheios no interior, ampliar o Auxílio Estadual permanente, concluir a AM-010, concluir a AM-352, que liga a AM-070 até o município de Novo Airão, e para melhorar a vida de quem mora nesse estado”, disse Wilson.

Beneficiados

Há mais de 20 anos atuando como feirante no Parque 10, Rubilene da Silva, 42, observa que a execução de reformas nos espaços representa, também, aumento na renda dos trabalhadores.

“É daqui que nós tiramos o nosso sustento, da nossa família. Essa reforma atraiu mais clientes, a gente está vendendo mais. A gente tem muito a agradecer ao nosso governador, que está não só aqui, mas em todas as feiras, em todos os locais. Onde a gente anda tem governador. Eu acredito e estou vendo que ele está trabalhando muito, então ele merece sim ser reeleito para continuar o trabalho que ele está fazendo hoje conosco e com todos”, afirmou.

“É muito bom trabalhar em um ambiente bonito, saudável, ventilado. Agradeço a ele (Wilson) e a Deus, que está dando sabedoria para ele fazer tudo de bom para o povo”, acrescentou a feirante Marluce Paiva, 58.

O pacote de revitalização contempla as três grandes feiras de Manaus – Manaus Moderna, Feira Municipal da Banana e Feira Municipal da Panair, na zona sul. Feiras tradicionais em bairros de todas as zonas de Manaus também estão contempladas.

Com informações da assessoria