Paratletas vencem Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado e destacam apoio e incentivo recebidos

A equipe da Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) conquistou o título do Campeonato Nacional de Voleibol Sentado Série Prata A, na categoria masculino. Com a vitória sobre a equipe de Pernambuco, o time garantiu vaga para o Campeonato Brasileiro Série Ouro, que acontecerá no mês de dezembro, em São Paulo.

“Ficamos entusiasmados com o resultado de acesso à Série Ouro da modalidade, queremos ver cada vez mais profissionais amazonenses se destacando em nível nacional e representando nosso estado. Por meio do investimento do Governo do Amazonas os paratletas Tiberi Reis, Celso Henrique e Cleilson Ribeiro puderam compor a equipe amazonense nesse título inédito”, destacou o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento Faar, Jorge Oliveira.

A conquista do título veio após a partida decisiva contra Associação Pernambucana de Futebol Para Amputados (APFA), com as parciais de 22/25, 25/18, 25/15 e 25/20. A competição aconteceu em Fortaleza e contou com a participação de quatro equipes das regiões nordeste e norte, reunindo mais de 45 atletas na disputa.

“Participar desta competição foi de suma importância para nossa equipe, pois trouxemos um título inédito para o Amazonas, colocamos o time na elite do vôlei sentado, conseguimos vencer as setes partidas sem nenhuma derrota. Agora, iremos continuar os treinamentos com foco na preparação para a Série Ouro, que acontecerá no fim do semestre deste ano”, afirmou a auxiliar técnica Wivianne Jesus.

O paratleta Celso Henrique, praticante da modalidade há menos de um ano, ressalta o significado do título nacional. “Essa foi a primeira vez que disputei um campeonato nesse nível, essa conquista foi o resultado de um longo trabalho e dedicação, agradeço ao apoio recebido, desde as passagens até os treinamentos. Por todos que nos proporcionaram realizar esse sonho”, comentou.

Investimento

Até o mês de setembro, a Faar já disponibilizou mais de 60 passagens aéreas a paratletas de diversas modalidades esportivas. O destaque mais recente vai para equipe de halterofilismo da Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa), os paratletas Eduardo Dantas, Maria de Fátima se classificaram para o WPPO European Open Championships, que acontece em Tbilisi, capital da Geórgia.

“É uma grande honra representar o meu estado em campeonatos tão importantes para o paradesporto. Sabemos do nosso potencial. E sentir o apoio de pessoas que acreditam na gente é revigorante e nos faz querer ir mais longe”, comentou Eduardo Dantas, medalha de ouro no Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2022, em Natal.

*Com assessoria