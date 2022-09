Paratletas amazonenses se classificam para competição internacional na Europa

Representando o Amazonas em solo internacional, os paratletas Dernival Santos, Eduardo Dantas e Maria de Fátima se classificaram para o WPPO European Open Championships, que acontecerá em Tbilisi, capital da Geórgia, no período de 24 a 29 de setembro. A equipe teve apoio do Governo do Estado, por meio de passagens aéreas, para participar do último Meeting Paralímpico Loterias Caixa, em Natal (RN), onde o grupo se classificou para a competição.

“Quando temos paratletas conquistando seu espaço em esportes olímpicos sabemos que estamos no caminho certo. Em abril, deste ano foram destinadas passagens aéreas para que a equipe participasse do Campeonato Brasileiro de Halterofilismo trazendo os melhores lugares no ranking da competição. E agora, em um novo campeonato, eles seguem fazendo história”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Meeting Paralímpico é considerado um dos eventos mais importantes do país e contou com mais de 193 atletas de diversos estados brasileiros. O paratleta Eduardo Soares conquistou a medalha de bronze na categoria 49kg, e Maria de Fátima garantiu o ouro no 67kg, ambos na modalidade de halterofilismo. Já no atletismo, Dernival Santos garantiu duas medalhas de ouro nos arremessos de peso e de disco.

O técnico Getúlio Filho ressalta que a competição contribuiu para o aprimoramento técnico e mapeamento dos competidores na disputa. “Essas medalhas foram resultado de um longo trabalho e dedicação dos nossos paratletas. Meu sentimento como treinador é de dever cumprido. No próximo final de semana estaremos embarcando para o Open Europeu, em mais um campeonato, levando a bandeira do Amazonas ao esporte paraolímpico”, comentou o técnico Getúlio Filho.

Praticando a modalidade desde 2007, o paratleta Dernival Santos, medalhista de ouro nas categorias de arremesso de peso e de disco, destacou o significado da conquista.

“Estou muito feliz com o resultado, acredito que vou realizar o meu objetivo de ser um campeão mundial. Tenho muita força de vontade e me dedico todos os dias nos meus treinos para alcançar essa meta”, ressaltou o medalhista.