Para George e Belarmino Lins, Cetam garante emprego e renda no Estado

A geração de emprego e renda no Amazonas, neste momento de grande preocupação com os rumos da economia do país, está sendo garantida graças a performance do CETAM (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas), ampliando a oferta gratuita de cursos técnicos e de qualificação profissional.

A manifestação é dos deputados estaduais George Lins (União Brasil) e Belarmino Lins (PP), que parabenizaram o Governo do Estado por reforçar, cada vez mais, as ações do Cetam. Eles destacaram, nesse sentido, a recente inauguração de uma nova unidade do órgão, com capacidade para atender 5,4 mil alunos por ano, instalada no Centro Cultural Aníbal Beça, na Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus.

Segundo o deputado eleito George Lins, o Cetam, bem administrado por seu diretor-presidente José Augusto de Melo Neto, está elevando o número de unidades na capital e oferecendo sempre cursos técnicos gratuitos, como ocorre agora na Zona Leste, onde o Centro abre oportunidades importantes de acesso aos cursos e à qualificação em uma das regiões mais populosas e carentes da capital.

“É justo observarmos que essa nova unidade do Cetam mostra o quanto o governador Wilson Lima trabalha para que a população carente tenha acesso a centros técnicos públicos, não particulares, de grande nível”, disse George referindo-se ao Centro Cultural Aníbal Beça, um prédio de dois andares, dotado de 15 novos espaços, com dez salas de aula, um laboratório maker, sala de música, duas bibliotecas e laboratórios técnicos equipados com o que há de mais moderno para a qualificação de alunos.

Na mesma linha de George, o líder do Progressistas na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), deputado Belarmino Lins, afirma que o Governo Estado, por meio do Cetam, “disponibiliza conhecimentos e prepara cada vez mais pessoas para o mercado de trabalho, com excelente capacidade técnica e profissional, isso tanto em Manaus como no interior do Estado”.