Papai Noel e Feira de Artesanato são atrações especiais de hoje no Amazonas Shopping

No feriado pela Proclamação da República, hoje (15), o Amazonas Shopping irá funcionar em horário especial. A Praça de Alimentação irá operar das 12h às 21h. O mesmo vale para as lojas âncoras, que funcionarão das 12h às 21h. As demais lojas do centro de compras estarão abertas das 14h às 21h.

As famílias que aproveitarem o feriado para visitar o Amazonas Shopping, poderão se divertir com as atrações do centro de compras, como a visita à decoração de Natal, fotos com o Papai Noel, lounge para troca de figurinhas da Copa e a Feira Internacional de Artesanato.

Um dos personagens mais aguardados do Natal, o Papai Noel desembarcou no Amazonas Shopping no último sábado (12). Neste feriado ele atenderá as famílias para fotos, das 15h às 21h. O trono do bom velhinho está instalado no segundo piso, próximo do restaurante Torino. Ele ficará no shopping até a véspera do Natal, sempre de terça-feira a domingo, das 15h às 21h.

Outra atração do Amazonas Shopping é o lounge para troca de figurinhas do álbum da Copa, instalado no segundo piso, em frente à livraria Leitura. Ainda com foco na Copa do Mundo, o shopping está realizando até 30 de novembro a promoção “Copo do Hexa”.

A cada R$ 100 em compras nas lojas do shopping, o cliente troca as notas fiscais por um copo personalizado colecionável. São dois modelos do item, com ilustrações que reforçam a torcida pela seleção brasileira de futebol.

No feriado, o público pode visitar também a Feira Internacional de Artesanato e Decoração Nações & Artes, que nesta edição está em clima de Copa do Mundo.

O evento apresenta produtos artesanais de diversos países, incluindo alguns que estarão no principal campeonato de futebol do mundo, como Brasil e Grécia.

A Feira Internacional funcionará até o dia 30 de novembro, na Praça de Eventos Rio Solimões, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

Cada stand é ambientado com itens da sua região de origem e expõe produtos diversos, como tapeçaria, vestuário, produtos para casa, acessórios, jóias, tecidos, artigos de decoração, bijuterias e obras de arte. A feira já passou por mais de 50 cidades brasileiras e, agora, volta a Manaus para difundir a cultura das nações.

Com informações da assessoria