O Papa Francisco encorajou os jornalistas e os comunicadores católicos reunidos em Roma para o Jubileu do Mundo da Comunicação a serem corajosos anunciadores da verdade e da esperança no mundo marcado por conflitos, divisões e desinformação.

Numa cerimônia para marcar o Jubileu do Mundo da Comunicação, o Papa Francisco pediu coragem aos jornalistas e profissionais da comunicação, exortando para dizerem a verdade sendo, ao mesmo tempo, “os mensageiros da esperança”.

Entre os vários profissionais da comunicação estavam convidados como a Prémio Nobel da Paz e jornalista Maria Ressa e o escritor Colum McCann que discursaram no evento.

Descrevendo o jornalismo como uma missão e vocação, o Papa apelou aos convidados para que as suas “histórias contem esperança”, disse o Francisco, no sábado.

Os jornalistas têm uma responsabilidade única que vai além do mero relato dos factos, disse o chefe da Igreja Católica. A forma como a informação é dada é muito importante e faz toda a diferença entre a comunicação que “constrói pontes e abre portas” e uma comunicação que aumenta “divisões, polarizações e simplificações excessivas da realidade”, disse, concluindo que a “boa comunicação requer estudo, reflexão e capacidade de ver e ouvir”.

Na sua mensagem para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco abordou ainda as preocupações com as comunicações modernas, fazendo uma alusão clara às redes sociais.