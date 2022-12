Papa diz ao governador de São Paulo que está rezando pela saúde de Pelé

O governador Rodrigo Garcia se encontrou com o Papa Francisco nesta quarta-feira (7), no Vaticano, no curso de uma viagem particular do político, sem custos para os cofres públicos.

O pontífice abençoou Rodrigo e a primeira-dama Luciana Garcia, e disse que está rezando pela saúde do Rei Pelé, que está em recuperação no Hospital Albert Einstein.

Rodrigo viajou com a família para o encontro com o pontífice da Igreja Católica.

Ricardo Anafe, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), foi governador em exercício de sábado até terça (6). Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), assumiu nesta quarta e permanece no cargo até sexta (9). Rodrigo Garcia retorna para São Paulo na noite de sexta.

*Com Diário do Poder