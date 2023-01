Palmeiras e Flamengo disputam hoje título da Supercopa

Palmeiras e Flamengo disputam o título da Supercopa do Brasil de 2023 neste sábado (28), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Verdão nunca foi campeão do torneio, que voltou a ser disputado em 2020, enquanto o Rubro-Negro busca o tricampeonato.

Apesar de estar invicto na temporada após quatro jogos, o Palmeiras vive um momento conturbado, com a relação entre a torcida e a diretoria deteriorada por conta da atuação do Verdão no mercado. A equipe negociou Gustavo Scarpa e Danilo com o futebol inglês, mas ainda não contratou um jogo sequer na janela de transferências, o que incomoda os torcedores e o próprio técnico Abel Ferreira, que busca soluções caseiras para repor a saída da dupla.

Do outro lado, o Flamengo vem atuando com times mistos no Campeonato Carioca, mesclando titulares, reservas e jogadores da base, e terá na Supercopa não somente a possibilidade de conquistar o primeiro título do ano, mas também seu único grande teste antes do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro estreia no Mundial no dia 7 de fevereiro e só vai jogar contra o Boavista antes de embarcar rumo ao Marrocos.

Como Abel Ferreira e Vítor Pereira pouparam seus titulares na última partida de seus times, a expectativa é por Palmeiras e Flamengo com força máxima na Supercopa. O Verdão deve repetir o time que enfrentou o São Paulo no último domingo (22), com Gabriel Menino titular do meio-campo e Jailson no banco de reservas.

Já o Rubro-Negro terá à disposição o zagueiro Rodrigo Caio, que voltou de lesão na última terça-feira (24), contra o Bangu, após seis meses afastado por lesão. No entanto, ele deve começar no banco, já que teve apenas uma partida para recuperar o ritmo de jogo. David Luiz deve formar dupla de zaga com Léo Pereira ou Fabrício Bruno.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: sábado (28), às 16h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO – Fifa)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR – Fifa) e Bruno Raphael Pires (SC)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO: Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira

Fonte: Live Futebol BR