O Festival de Teatro da Amazônia (FTA) apresenta uma programação diversificada com destaque para espetáculos solo de palhaçaria, que ocupam o palco do Teatro Amazonas na 19ª edição. Na terça-feira (7), às 15h, tem “Imundo de Sofia”, com Ana Oliveira, e às 20h, tem “Contos de Carolina” com atuação de Daniely Lima, enquanto, na quarta-feira (8), às 15h, é a vez de “Balões”, com Jean Palladino. A entrada é gratuita em todas as sessões.
Referência no Norte do Brasil, o FTA é realizado pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).
Em “Imundo de Sofia”, que concorre na mostra “Jurupari Infâncias”, a plateia acompanha a jornada de trabalho e devaneios da palhaça faxineira que vive a dureza da realidade de um trabalho pesado e que a coloca, muitas vezes, numa situação de invisibilidade.
A peça propõe um olhar leve e divertido sobre um universo ignorado. A classificação indicativa é livre.
Ana Oliveira assina a criação com o diretor do espetáculo, Ricardo Puccetti, além da produção e design gráfico. “Imundo de Sofia” é o segundo espetáculo que a atriz apresenta no FTA, que também tem “Ella” na disputa pela categoria “Jurupari Adulto”.
“É um momento muito especial porque estou celebrando a minha trajetória no palco do Teatro Amazonas, esse lugar tão importante para nós, artistas. São dois espetáculos dentro de uma pesquisa muito pessoal minha, da palhaçaria feminina”, afirma Ana Oliveira.
A ficha técnica da obra traz Denise Bruno como Voz Patroa, Igor Falcão e Efrain Mourão no apoio técnico, Tabbatha Melo na iluminação e Dione Maciel no figurino.
Contos de Carolina
Em seguida vem “Contos de Carolina”, da Aluá Produções, na categoria “Jurupari Adulto”. Com Daniely Lima em cena e direção de Taciano Soares, o solo de palhaçaria homenageia a vida e obra de Carolina Maria de Jesus, uma das maiores vozes da literatura brasileira. A classificação é de 14 anos.
Através da comicidade negra, a montagem transforma as histórias e vivências da escritora em riso, crítica e poesia, revelando a potência da sua voz e a atualidade de suas palavras.
“Mais que uma homenagem, ‘Contos de Carolina’ é um convite para rir, refletir e celebrar a resistência e a criatividade de uma mulher negra que fez da escrita um ato de liberdade”, define Daniely Lima, que assina a dramaturgia com Taciano Soares.
Na equipe do projeto estão Lannah Braga na iluminação, Iogan Montefusco na paisagem sonora, Ananda Guimarães na provocação cênica, Marilza Oliveira na preparação corporal, Will Mello Robattini na cenografia e produção.
Balões
Na quarta-feira (8), Jean Palladino apresenta “Balões”, com o palhaço Caco. Ele prepara uma festa de aniversário e, entre jogos, romances e partos, flutua na gravidade dos afetos e celebra a saudades daqueles que vieram antes e já voaram. A classificação é livre.
Durante a montagem, o protagonista convida o público para brincar e descobrir quantos balões são necessários para voar.
A obra da Barravento Cultural concorre na categoria “Jurupari Infâncias” e tem direção de Jean Palladino, Francine Marie na operação de som e Richard Harts na iluminação.
Festival de Teatro da Amazônia 2025
Além do Governo do Estado, o FTA também recebe apoio da Prefeitura de Manaus, via Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Atelo, Rede Amazônica e parceria com o Sesc Amazonas, Amazonas Shopping, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Projeto de Extensão de Teatro Lambe-Lambe.
Em 2024, o FTA ganhou o título de “Melhor Projeto ou Evento de Incentivo ao Teatro” no Prêmio Cenym de Teatro Nacional. O evento que movimenta a cena teatral gera emprego e renda no estado, com quase 10 mil pessoas alcançadas e mais de 600 profissionais envolvidos.
Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa