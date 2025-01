O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), participa, na segunda-feira (27), do Seminário Desafios da Amazônia e Programa Amazônia Viva, promovido pelo Banco Mundial. A convite do banco, a Sedurb vai presidir o Painel 3 – Amazônia Habitável, que tem como tema ‘Melhoria dos padrões de vida, inclusão social e resiliência da comunidade’.

O evento será realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e contará com a participação de organizações governamentais e não governamentais, e pesquisadores. O Programa Amazônia Viva é a iniciativa do Grupo do Banco Mundial, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para fortalecer a proteção da floresta amazônica e fomentar oportunidades econômicas inclusivas e baseadas na natureza, para a população.

De acordo com o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, o seminário será uma oportunidade importante para apresentar um panorama de questões como saneamento básico, infraestrutura, saúde e inclusão social na região, aos representantes do Banco Mundial. “O objetivo deles é conhecer projetos desenvolvidos por instituições e ações de governo para avaliar o apoio às iniciativas por meio do programa que desenvolvem”, afirmou.

A abertura do evento será às 9h, com a participação do representante do Governo do Amazonas, secretário de Estado do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira, e representantes do Banco Mundial e do BID, além do diretor do Inpa, Henrique Pereira.

Iniciativas concretas

O secretário Marcellus Campêlo fará a abertura do painel, falando sobre a visão geral dos desafios no Estado do Amazonas e conduzirá a apresentação por parte dos painelistas, de várias iniciativas concretas, seguida de um debate.

A primeira apresentação do painel será do pesquisador em Abastecimento de Água e Saneamento Rural, João Paulo Borges Pedro, do Instituto Mamirauá. Em seguida, o diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), Denison Gama, fala sobre abastecimento de água e saneamento em áreas urbanas. A superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, Valcleia Solidade, vai fazer apresentação sobre projetos em andamento para infraestrutura. A luta pela mobilidade, saúde e infraestrutura será o tema da fala da ativista Vanda Witoto, do Parque das Tribos. O painel contará, ainda, com a ativista Lorena Jezini, representante da Juventude / Água e Saneamento.