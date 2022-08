“Pagamento do Fundef é vitória de todos”, afirma Belarmino Lins

Autor de um apelo feito na semana passada em favor dos profissionais da educação, que sensibilizou o Governo do Estado, o deputado Belarmino Lins (PP) classificou de “vitória de todos” a aprovação, por parte da Assembleia Legislativa (Aleam), do projeto de lei governamental que regulamenta o pagamento de precatórios do antigo Fundef aos professores da rede estadual de ensino, compreendendo o período 1998 a 2000. A aprovação foi por unanimidade na manhã desta quarta-feira (10).

“Elogio a celeridade, em primeiro lugar, do Supremo Tribunal Federal, e a seguir a pronta ação do Governo do Estado encaminhando rapidamente à Assembleia Legislativa o projeto de lei que possibilita o pagamento do Fundef aos professores do nosso Estado. Também elogio a celeridade com que a Casa Legislativa respondeu à população, votando logo a matéria, esta é uma vitória de todos”, disse Belarmino, destacando a aprovação do PL.

Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Aleam, Belarmino também destacou a forma como a Casa Legislativa tratou a matéria, que avançou à votação no plenário Ruy Araújo em tempo recorde.