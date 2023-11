Pacheco fala sobre PEC do mandato fixo para STF em 2024: ‘Vou pautar e vai passar’

Medida não afetaria ministros que estiverem no cargo antes da aprovação – caso de Flávio Dino, cuja sabatina foi marcada para o próximo mês. Presidente do Senado afirma trabalhar pela aprovação do nome, mas diz que base ‘precisa trabalhar’.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ao blog da Andréia Sadi hoje (28), que irá pautar a PEC do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no primeiro semestre de 2024.

Segundo Pacheco, há magistrados a favor da pauta. Se a PEC for aprovada, será a segunda matéria pautada pelo Senado, num curto espaço de tempo, que limita atribuições da Corte. Na semana passada, o plenário do Senado aprovou a PEC que limita decisões individuais de magistrados — a proposta altera regras de funcionamento dos tribunais.

Para Pacheco, a PEC do mandato fixo é importante, tanto que foi uma promessa dele durante a campanha na reeleição à presidência do Senado.

Para a proposta não soar casuística, o presidente do Senado disse que jogou a discussão para o próximo ano, já que a regra não valeria para nenhum ministro atual — e não seria pautada em meio à discussão da indicação do próximo ministro do STF.

Vale lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na segunda-feira (27), as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação foi enviada ao Senado para a aprovação, e Dino deverá ser sabatinado em 13 de dezembro, antes de assumir o cargo.

Além da PEC do mandato, Pacheco disse ao blog que pautará em 2024 o fim da reeleição com mandato de 5 anos para presidente, governador e prefeito.

“Vou pautar e vai passar”, disse ao blog.

Indicações de Lula

Pacheco também disse ao blog nesta terça-feira (28) que quer encerrar o ano com todas as indicações do governo Lula aprovadas, como:

• Flávio Dino para o STF;

• Paulo Gustavo Gonet Branco para comandar a Procuradoria-Geral da República (PGR);

• Diretores do Banco Central;

• Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade);

• Embaixadores.

Perguntado se há clima para aprovar com facilidade, segundo o presidente do Senado, todas as indicações precisam ser trabalhadas para serem aprovadas no Senado Federal. “Fácil não é nada. Precisa trabalhar”.

Pacheco lembrou ainda que, após Lula avisar da indicação de Dino, destacou a trajetória jurídica do atual ministro da Justiça e a condição política dele.

Porém, o presidente do Senado lembrou da rejeição de Igor Roque, defensor público da União, e disse que existe, hoje, uma campanha da oposição em curso contra nomes como o de Dino — assim como aconteceu com a sua campanha à presidência do Senado.

De todo modo, ele afirmou ao blog que vai trabalhar para aprovar a indicação de Dino.

Com informações do Blog da Andréia Sadi