PAC Alvorada é entregue à população totalmente reformado

O governador Wilson Lima reinaugurou, nesta segunda-feira (20/06), a unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Alvorada, localizada na avenida Desembargador João Machado, zona oeste de Manaus. Foi a primeira vez que o estabelecimento, que reúne diversos serviços públicos de órgãos municipal, estadual e federal, recebeu reformas em 17 anos de existência.

“Nós estamos entregando reformada mais uma estrutura, esse prédio do PAC, aqui no bairro do Alvorada, e entregando com esse conceito de modernidade. Já inauguramos o PAC do bairro da Compensa, o da Vianorte, e estamos hoje entregando o Alvorada”, disse o governador.

Na semana passada, o governador inaugurou o PAC em Presidente Figueiredo, a segunda unidade do interior. Em março, a unidade de Tefé abriu as portas. Ao todo, são seis unidades instaladas em municípios do estado, sendo elas em Parintins, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Tefé e Presidente Figueiredo.

Na capital, o PAC Compensa foi revitalizado e entregue em dezembro de 2021, sendo a primeira reforma da unidade em 21 anos de existência. Com a revitalização, o PAC do Alvorada deve atender mais de seis mil pessoas por mês.

Os PACs são administrados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Para o titular da pasta, Emerson Lima, as unidades de atendimento multissetoriais facilitam a vida do cidadão em todo o estado. Ele exemplificou com a emissão de Registro Geral (RG), um documento básico e, ao mesmo tempo, fundamental ao exercício da cidadania.

“Observamos em muitas ações, principalmente no interior, onde a gente verifica pessoas adultas tirando a primeira via do RG, pessoas que estavam à margem da sociedade, aqueles que buscam o documento para poder se aposentar”, salientou.

Durante a revitalização, houve a substituição de forro, melhoria do mobiliário, da entrada, dos acessos, construção de banheiro acessível, além de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos. Essas mudanças adequaram os espaços para o melhor atendimento às pessoas que têm dificuldades de locomoção.

Morador do bairro Alvorada desde 1985, o motorista do José Carlos foi um dos primeiros a buscar atendimento no novo PAC do bairro. “É um progresso para nós. Poxa vida, para a gente ter que ir de um canto para outro tirar um documento não é legal. E agora, não, nós temos aqui no Alvorada”, comentou.

Serviços

O PAC Alvorada vai oferecer o serviço de emissão de 1ª e 2ª vias do Registro Geral (RG) e contará com atendimentos da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD) como Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), Passe Legal e Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

O local também ganhou um posto do Idoso Empreendedor. O programa oferece microcrédito para pessoas com 45 anos ou mais, interessadas em abrir ou ampliar o próprio negócio.

O PAC Alvorada conta ainda com uma reprografia, posto de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), além dos serviços da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Junta Militar, Bradesco e da concessionária Águas de Manaus.

