Pabllo Vittar publica vídeo misterioso em rede social e anuncia que ‘Nova Era chegou’

No vídeo publicado no Twitter, é possível ver a cantora com diversos looks com voz modificada

A cantora Pabllo Vittar postou um vídeo misterioso, na noite de ontem (23), em que escreve na legenda “A Nova Era chegou, vem comigo?”. A artista não deu detalhes sobre o que se trataria o vídeo. No entanto, ela já havia anunciado que lançaria um novo álbum em fevereiro.

No vídeo publicado na rede social, é possível ver a cantora com diversos looks com voz modificada, com a letra: “Calma, amiga, você vai ver, o grave que vai bater”.

Do novo álbum PV5, duas músicas já foram lançadas no ano passado, sendo ‘Descontrolada’, que conta com a participação de MC Carol, e ‘AMEIANOITE’, que é um feat com Gloria Groove.

Com informações do Estadão